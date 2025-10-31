Ibland är det smidigt att köpa en färdig rätt från butikens frysdisk och värma. Men hur nyttigt är det? Så här säger dietisten!

När tid och ork tryter kan en bekväm genväg till middag locka. Men hur nyttig eller onyttig är färdigmat egentligen? Kan färdiga rätter vara en fullvärdig måltid?

– Ja, de kan de. Utifrån ett näringsperspektiv finns både för- och nackdelar med färdigrätter. Jag tycker man måste beakta alternativet. Om man inte orkar eller om det inte finns möjlighet att laga mat så är det ett alternativ för att få i sig energi och näring, säger dietisten och konsulten Paula Frösell.

Hon menar att det är dags att släppa prestationsångesten kring maten, kravet att alltid laga från grunden.

Inte alltid sämre än färska

– När vi blir äldre kan det vara svårare att få till att laga mat eller att äta tillräckligt. Då är det bättre att välja färdigrätter än att inte äta alls eller äta för ensidig kost.

En nackdel med att välja färdiga rätter är att de kan vara processade för att klara krav på hållbarhet och säkerhet. Det kan innebära att en del näring försvinner på vägen och att maten innehåller tillsatser som konserveringsmedel och smakförstärkare. Lagar du maten själv så räcker det ofta med betydligt färre ingredienser i jämförelse.

– Det betyder inte att frysta rätter alltid är sämre än färska. Det kan vara så att det behövs mindre tillsatser när man fryser maten och att näringsämnena behålls. Frysta grönsaker är till exempel ett smart sätt att alltid ha grönsaker hemma och ta fram det man behöver. De frysta grönsakerna skördas när de är mogna och näringsinnehållet är som störst. Medan en del som säljs färska skördas innan och får mogna på vägen, då har man skurit av grönsakernas källa till näring och de får inte samma näringsinnehåll.

Bättre med kort innehållsförteckning

Färdigrätterna ger oftast inte helt och hållet det vi behöver och därför kan de behöva kompletteras med grönsaker eller med protein i form av en smörgås med ost, ägg eller keso.

– Jag tycker man ska titta på måltiderna som helhet, alltså inte bara vad du får i dig i en måltid utan vad du äter i övrigt under dagen.

– En bra regel är att läsa innehållsförteckningen. Är den lång och innehåller många tillsatser ökar sannolikheten att produkten är ultraprocessad. Du ska kunna förstå hur maten blivit framtagen och fundera över om du hade kunnat laga rätten hemma med samma ingredienser. Välj rätter med färre samt rena ingredienser och tillsatser.

– Med det sagt så är det inget som säljs i svenska affärer som är farligt i grunden.

Dietistens råd för färdigrätter Kort innehållsförteckning.

Mängden protein bör vara mer än 10 gram per 100 gram.

Titta efter rätter som har högst 0,8 gram salt per 100 gram.

Har du svårt att äta större mängder, välj rätter med högre ­kalorimängd. Då får du i dig mer energi på mindre mängd mat.

Innehållsförteckningen ger också svar på om du får i dig det du behöver. Innehåller rätten tillräckligt med protein? Hur är det med salt- och sockerhalt?

– När vi blir äldre tappar vi muskelmassa och protein är viktigt för att kunna bevara och i bästa fall bygga muskler. En rätt bör innehålla mer än 10 gram protein per 100 gram. Kaloriinnehållet är också viktigt. Många äldre kan ha svårt att äta stora portioner och då är det bra med energirik mat, vilket färdigrätter ofta är.

Mycket socker och salt i färdigrätter

– Generellt kan både socker- och saltinnehåll vara ganska högt i färdigrätter. Vi äter för mycket salt och det kan ha negativa effekter på hälsan. Om det är möjligt ska man välja rätter där saltinnehållet inte är över 0,8 gram per 100 gram.

Paula Frösells råd är att välja rätter med kortare innehållsförteckning och se till att de innehåller protein och kolhydrater – gärna fullkorn. Komplettera sedan med lite grövre grönsaker.

– Vi ska också ha som utgångspunkt att äta varierat. Välj fisk ibland och fågel ibland. Då ökar möjligheten att få i sig det man behöver.