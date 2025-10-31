Icakurirens testpanel har smakat åtta rätter från butikens frysdisk. Trots att alla rätter ska motsvara en portion så mättade de väldigt olika. Några goda – andra inte lika välsmakande.

Vår favorit är Krämig kycklinggryta från Felix. Den har en trevlig smak och utseende med tydliga bitar av både kyckling och tomat. Även Moussaka från Dafgårds är en rätt med trevlig kryddning och konsistens. Det som drar ned betyget något är potatisen som blir lite sladdrig.

Karins Lasagne från Dafgårds är en klassiker och en rätt som mättar bra. Men vi tycker att den blir mer tilltalande om den värms i ugn och får mer färg. Här är pastaplattorna spänstiga och kryddningen bra. Dock är köttfärssåsen väl tunn.

Innehåller inte tillräckligt med protein

Alla rätter innehåller mer salt än vad som rekommenderas, allra högst är den i Icas fiskgratäng med 1,5 gram per 100 gram. Ingen av rätterna innehåller tillräckligt med protein och behöver därför kompletteras med extra protein.

Har du bråttom är Coops ost- och broccolipaj en variant att välja. Den blir snabbt färdig och innehåller bra med protein och lagom salt. Vi saknade dock kryddor och tyckte inte heller att den mättade så bra, trots att det är den rätt som har högst kaloriinnehåll. Den rätt som får sämst betyg av oss är Icas fiskgratäng som har en lång innehållslista. Den har ett trevligt utseende men smakmässigt hamnar den i botten där både sås och potatismos smakar konstgjort.

Smaktest: Frysta färdigrätter – från lägst till högst betyg

Så gjordes testet Vi har tillagat rätterna utifrån anvisningar på förpackningen. Bedömningen har gjorts utifrån smak, konsistens och innehåll. Rätterna är inköpta i olika butiker, priset som anges är vad vi betalat och kan variera mellan butiker. Betyget är 1–5, där 5 är högsta betyg.

Ica Fiskgratäng m skaldjurssås – smakar dåligt pulvermos

Namn: 34,95 kr/99,86 kr

Mängd: 350 g

Innehåll: Potatismos 50 %: Vatten, potatismospulver (potatis, kärnmjölkspulver, mjölkpulver, salt, gräddpulver, stabiliseringsmedel (E471), konserveringsmedel (E222 natriumvätesulfit), antioxidationsmedel (E300), kryddextrakt (svartpeppar)), skummjölkspulver, smör (mjölk), salt, pepparextrakt. Fisk 26 %: Renskurna filéer av Alaska Pollock. Sås 24 %: Vatten, skummjölkspulver, hummerfond (vatten, tomatpuré, salt, vitt vin, fisk, konjak, selleri, hummer, surhetsreglerande medel (E270), modifierad potatisstärkelse, arom (selleri), konserveringsmedel (E202)), räkor 1,4 %, smör (mjölk), surimi 1,3 % (fisk, vatten, potatisstärkelse, rapsolja, äggvita, socker, salt, färgämne (E160d), krabbarom, surhetsreglerande medel (E 330), konserveringsmedel (E211, E202), modifierad majsstärkelse, gräddpulver, purjolök, hummerkött 0,3 %, sherry, pepparextrakt, salt. Enstaka ben kan förekomma.

Näringsvärde/100 g: Energi 110 kcal, fett 4 g varav mättat 2,6 g, kolhydrat 11 g varav sockerarter 3,4 g, protein 7,6 g, salt 1,5 g.

Köpinformation: ica.se

Tillagningstid i mikro: 7 minuter.

Plus: Trevligt utseende med gratinerat potatismos och fin färg på såsen. Bra spänst i fisken. Tillverkad i Sverige. MSC-godkända ingredienser.

Minus: Lång innehållslista, många tillsatser. Smakar dåligt pulvermos. Konstgjord smak på såsen. Intetsägande fisk. Hög salthalt.

Betyg: 2-

Findus Linguine Bolognese – lite konstgjord smak

Namn: 43,50 kr/108,75 kr

Mängd: 400 g

Innehåll: Vegansk bolognese 65 %: Vatten, zucchini 10 %, röd paprika 8 %, ärtproteinfärs 8 % (rehydrerat ärtprotein, vatten, rapsolja, lök, havreprotein, skorpsmula [vetemjöl, jäst, salt], potatisflinga, vetegluten, förtjockningsmedel [metylcellulosa], salt, äppelcidervinäger, maltextrakt av korn, havremjöl, ärtfiber, grönsaksblandning [purjolök, lök, palsternacka, vitkål, vitlök, morot, tomat], kryddor, morotsjuicekoncentrat), tomatpuré, krossad tomat, vegetabilisk olja, lök, vitt vin, morot, selleri, kryddörter (bl a basilika, rosmarin), kryddor (bl a cayenpeppar), majsstärkelse, salt, vitlök. Kokt pasta* 35 %: vatten, durumvetemjöl, vegetabilisk olja. *Pastan kan innehålla spår av soja och ägg.

Näringsvärde/100 g: Energi 95 kcal, fett 3,2 g varav mättat fett 0,4 g, kolhydrat 12 g varav sockerarter 2,4 g, fiber 1,4 g, protein 3,9 g, salt 0,47 g.

Köpinformation: findus.se

Tillagningstid i mikro: 10-14 minuter.

Plus: Ser fin ut med mycket färg. God grönsakssmak med rejäla bitar. Okej konsistens på pastan. Trevligt krämig. Lagom mycket sås.

Minus: För lite salt. Kunde ha varit mer kryddning. Lite konstgjord smak. Stark eftersmak. Längre tillagningstid.

Betyg: 2+

Felix Risotto svamp & vitlök – tydlig och god smak

Namn: 54,95 kr/152,64 kr

Mängd: 360 g

Innehåll: Kokt arborioris (50 %), grädde, vatten, champinjon (7,5 %), lök, rotselleri, vitt vin, svampbuljong, parmesanost (1,2 %), vitlök, rapsolja, stärkelse, salt, kryddor, naturlig arom (innehåller chili). Innehåller parmesan från Italien.

Näringsvärde/100 g: Energi 109 kcal, fett 2,7 g varav mättat 1,2 g, kolhydrat 18 g varav sockerarter 1,3 g, protein 2,8 g, salt 0,75 g.

Köpinformation: felix.se

Tillagningstid i mikro: 5,5 minuter

Plus: Bra tuggmotstånd i riset. Tydlig och god smak av svamp och en del vitlök. Behaglig eftersmak. Går snabbt att värma. Tillagad i Sverige.

Minus: Lösare konsistens. Små svampbitar. För lite smak av parmesan.

Betyg: 3

Findus Dagens Köttbullar – mättande rätt

Namn: 39,95 kr/99,88 kr

Mängd: 400 g

Innehåll: Potatismos 45 %: Kokt potatis, mjölkpulver, mjölk, äggula, rapsolja, smör (mjölk) 0,7 %, salt, svartpeppar. Köttbullar 19 %: Griskött, potatis, nötkött, potatisstärkelse, lök, ägg, rapsolja, skummjölkspulver, salt, vitpeppar, äggula. Gräddsås 15 %: Skummjölk, grädde (mjölk) 2 %, vatten, nötköttsbuljong (nötköttextrakt, socker, salt, grönsakskoncentrat [morot, lök, tomat], lök, rapsolja, libbsticka), rapsolja, stärkelse (majs, vete), karamelliserat socker, salt, sojasås (vatten, sojabönor, vete, salt), svartpeppar. Ärtor 14 %. Rörda lingon 7 %: lingon 2,6 %, socker, majsstärkelse. I rätten ingår 11,8 % gris- och nötkött.

Näringsvärde/100 g: Energi 154 kcal, fett 7,4 g varav mättat 2,6 g, kolhydrat 16 g varav sockerarter 5,3 g, fiber 1,6 g, protein 5,1 g, salt 0,86 g.

Köpinformation: findus.se

Tillagningstid i mikro: 7-8 minuter

Plus: Goda ärtor med tuggmotstånd. Helt okej smak och konsistens på potatismoset. Mättande rätt.

Minus: Kompakta och salta köttbullar. För lite och för söt lingonsylt, som mer liknar gelé. Svagt kryddad sås.

Betyg: 3

Coop Matpaj ost & broccoli – bra pajskal

Namn: 30,95 kr/140,68 kr

Mängd: 220 g

Innehåll: Vetemjöl och durumvetemjöl, broccoli 20 %, mjölk, ägg 14 % från frigående höns, emmentalerost 11% (mjölk, syrningskultur, mikrobiellt ystenzym, salt), vatten, mozzarellaost 6 % (mjölk, mikrobiellt ystenzym, syrningskultur), grädde, smör, rapsolja, modifierad majsstärkelse, salt, ostpulver, potatisstärkelse, svartpeppar.

Näringsvärde/100 g: Energi 220 kcal, Fett 13 g varav mättat fett 6,6 g, kolhydrat 17 g varav sockerarter 1,40 g, fiber 1,2 g, protein 9 g, salt 0,6 g.

Köpinformation: coop.se

Tillagningstid i mikro: 3,5 minuter

Plus: Fin brynt färg. Generöst med broccoli som är god. Bra konsistens på pajskalet. Snabbast tillagning. Bra kombo med grönsaker. Tillagad i Sverige.

Minus: För lite smak av ost. Äggstanningen kunde ha varit mer kryddad. Minsta rätten och inte så mättande.

Betyg: 3+

Dafgårds Karins Lasagne – billig med god kryddning

Namn: 31,95 kr/81,92 kr

Mängd: 390 g

Innehåll: Pasta (durumvetemjöl, vetemjöl (innehåller askorbinsyra, malt av korn), vatten, ägg), mjölk, vatten, nötkött*(13 %), tomat, lök, grädde, ost, morot, modifierad vetestärkelse, tomatpuré, vetemjöl (innehåller askorbinsyra, malt av korn), salt, socker, smör, kryddor (bl. a. paprika, vitlök), vitvinsvinäger. *Ursprung: EU.

Näringsvärde/100 g: Energi 167 kcal, fett 7,1 g varav mättat 3,9 g, kolhydrater 19 g varav sockerarter 1,5 g, fiber 0,9 g, protein 6,6 g, salt 0,92 g.

Köpinformation: dafgards.se

Tillagningstid i mikro: 7 minuter.

Plus: Billigast. Bra spänst i pastaplattorna. God kryddning och smak på köttfärs. Rejäl portion som upplevs mättande. Tillverkad i Sverige.

Minus: Blek om värms i mikron (bättre färg i ugnen). Köttfärsen är tunn och utan struktur.

Betyg: 4-

Fontana Moussaka Klassisk – bra konsistens och god färs

Namn: 61,96 kr/ 193, 59 kr

Mängd: 320 g

Innehåll: Köttfärssås 32 % (nötkött 37 % ursprung: EU, krossade tomater, morot, lök, jungfruolja 1,1 %, dubbelkoncentrerad tomatpuré, vegetabilisk olja, persilja, salt, socker, kanel, peppar, kryddor, béchamelsås 27 % (mjölk, modifierad majsstärkelse, vegetabilisk olja, ägg, mjölkprotein, salt, kryddor), stekt aubergine 21 % (aubergine, solrosolja), potatis 20 %, kryddor. Kan innehålla spår av jordnötter och andra nötter, sesamfrön, gluten, senap, selleri, sojabönor, sulfiter, fisk och kräftdjur.

Näringsvärde/100 g: Energi 138 kcal, fett 7 g varav mättat 2,2 g, kolhydrat 13,7 g varav sockerarter 3,2 g, protein 5,2 g, salt 1,2 g.

Köpinformation: fontana.se

Tillagningstid i mikro: 10 minuter.

Plus: Fin brynt yta. God smak av klassisk moussaka. Trevlig kryddblandning med bland annat kanel som ger djup. Bra konsistens på auberginen och god köttfärs.

Minus: Smetig potatis med dåligt tuggmotstånd. Kunde ha varit mer köttfärs. Tar tid att värma. Spår av många allergener. Dyrast. Hög salthalt.

Betyg: 4

Felix Krämig kycklinggryta – godast!

Namn: 50,95 kr/134,08 kr

Mängd: 380 g

Innehåll: Kokt basmatiris 30 %, vatten, grädde, kokt kyckling 10 % (kycklingfilé 84 %), vatten, salt, glukossirap, kycklingbuljong, stabiliseringsmedel (natriumdifosfat), antioxidationsmedel (natriumaskorbat)), körsbärstomat, spenat, tomatpuré, vitkål, lök, mozzarellaost (2,5 %), soltorkad tomat (1,5 %), ost, mjölk, majsstärkelse, vitlök, rapsolja, salt, grönsaksbuljong (havssalt, rismjöl, morot, kryddor (bl.a. libbsticka, fänkål), pumpamjöl, champinjon, shiitake, lök, vitlök), solrosolja, socker, kryddor.

Näringsvärde/100 g: Energi 95 kcal, fett 3 g varav mättat 1,4 g, kolhydrat 12 g varav sockerarter 1,9 g, protein 4,6 g, salt 0,9 g.

Köpinformation: felix.se

Tillagningstid i mikro: 5-6 minuter

Plus: Aptitligt utseende med färg. Krämig. God kryddning och tomatsmak. Lagom salt. Bra konsistens på riset. Stora bitar av kyckling och tomat. Svensk tillverkning. Snabb tillagning.

Minus: Något gummiartad mozzarella.

Betyg: 5