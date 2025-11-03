10 stycken
- 1 rulle kyld smördeg
- 1 gul lök
- 1 msk smör
- 1 dl hackade soltorkade tomater
- 150 g fetaost
- 3 ägg
- 1 dl vispgrädde
- 1 tsk oregano
- Salt och peppar
Servering
- 100 g lufttorkad skinka
- 20 g rucola
Ugn: 200°
Gör så här
- Smörj en muffinsplåt. Rulla ut och dela smördegen i 12 rutor och lägg ner i formarna och tryck till.
- Skala, hacka och fräs löken mjuk i smör och fördela i formarna. Strö i tomater och tärnad fetaost.
- Vispa ihop ägg, grädde, oregano, salt och peppar och häll i formarna. Grädda mitt i ugnen i 20 minuter.
- Servering: Låt svalna något innan pajerna lyfts upp. Servera med skinka och rucola.