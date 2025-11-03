10 stycken

  • 1 rulle kyld smördeg
  • 1 gul lök
  • 1 msk smör
  • 1 dl hackade soltorkade tomater
  • 150 g fetaost
  • 3 ägg
  • 1 dl vispgrädde
  • 1 tsk oregano
  • Salt och peppar

Servering

  • 100 g lufttorkad skinka
  • 20 g rucola

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Smörj en muffins­plåt. Rulla ut och dela smördegen i 12 ­rutor och lägg ner i ­formarna och tryck till.
  2. Skala, hacka och fräs löken mjuk i smör och fördela i formarna. Strö i tomater och tärnad ­fetaost.
  3. Vispa ihop ägg, grädde, oregano, salt och peppar och häll i formarna. Grädda mitt i ugnen i 20 minuter.
  4. Servering: Låt svalna något innan pajerna lyfts upp. Servera med skinka och rucola.
Buffé Förrätt Paj Recept Smårätter & tillbehör