4 portioner
Du behöver
- 2 msk olivolja
- 2 gula lökar, finhackade
- 4 vitlöksklyftor, finhackade
- 2 msk tomatpuré
- 1 dl ’nduja (finns i välsorterade livsmedelsbutiker)
- 1 dl vodka
- 1 burk passerade tomater, à 425 g
- 1 tsk salt
- 1 dl vispgrädde
- Ca 400 g torkad rigatoni
- Ca 1 dl av pastavattnet
- Parmesan eller pecorino, riven
- Nymalen svartpeppar
Gör så här
- Hetta upp olivoljan i en stekpanna på medelvärme. Stek löken i cirka 5 minuter tills den är vackert karamelliserad. Tillsätt vitlöken och stek lite till. Klicka i tomatpuré och ’nduja och låt smälta försiktigt i oljan, rör runt så att smaken fördelas jämnt och oljan får en vackert röd färg.
- Deglacera genom att hälla över vodkan och låt koka ur en stund. Häll på de passerade tomaterna, smaka av med salt och peppar. Låt puttra medan du kokar pastan.
- Koka pastan i en stor kastrull med välsaltat vatten. När pastan nästan kokat färdigt tillsätter du grädde i vodkasåsen och rör runt. Smaka av igen.
- När pastan är al dente, hiva ner den i vodkasåsen och låt gå färdigt sista minuten. Späd med pastavatten, lite i taget. Tänk på att det ska vara krämigt och gott och att såsen tjocknar något medan du bär den till bordet.
- Servera med massor av riven parmesan eller pecorino.