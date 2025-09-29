Fler recept av Jonas Cramby

RECEPT: Hummus med harissasmör och potatischips

RECEPT: Smashad gurksallad med chili crisp

INTERVJU: Hemma i köket hos Jonas Cramby: ”Jag älskar smaken av chili”

4 portioner

Du behöver

  • 2 msk olivolja
  • 2 gula lökar, finhackade
  • 4 vitlöksklyftor, finhackade
  • 2 msk tomatpuré
  • 1 dl ’nduja (finns i välsorterade livsmedelsbutiker)
  • 1 dl vodka
  • 1 burk passerade tomater, à 425 g
  • 1 tsk salt
  • 1 dl vispgrädde
  • Ca 400 g torkad rigatoni
  • Ca 1 dl av pastavattnet
  • Parmesan eller pecorino, riven
  • Nymalen svartpeppar

Gör så här

  1. Hetta upp olivoljan i en stekpanna på medelvärme. Stek löken i cirka 5 minuter tills den är vackert karamelliserad. Tillsätt vitlöken och stek lite till. Klicka i tomatpuré och ’nduja och låt smälta försiktigt i oljan, rör runt så att smaken fördelas jämnt och oljan får en vackert röd färg.
  2. Deglacera genom att hälla över vodkan och låt koka ur en stund. Häll på de passerade tomaterna, smaka av med salt och peppar. Låt puttra medan du kokar pastan.
  3. Koka pastan i en stor kastrull med välsaltat vatten. När pastan nästan kokat färdigt tillsätter du grädde i vodkasåsen och rör runt. Smaka av igen.
  4. När pastan är al dente, hiva ner den i vodkasåsen och låt gå färdigt sista minuten. Späd med pastavatten, lite i taget. Tänk på att det ska vara krämigt och gott och att såsen tjocknar något medan du bär den till bordet.
  5. Servera med massor av riven parmesan eller pecorino.
Pasta Recept