Det var filmen som byggde på ett konstverk som byggde på ett fotografi som byggde på ett hjärtslitande triangeldrama i Skagen. Och ormen i det danska paradiset var svensk: Tonsättaren Hugo Alfvén.

Peder Severin ”Sören” Kröyer var Danmarks rikaste, mest berömde och älskade målare.

Men mot den 21 år yngre rivalen Hugo Alfvén hade han inte en chans.

Sommardagen 1903, då den svenske musikern, kompositören och amatörmålaren klev iland på de kalkrika stränder som gett Skagen sitt speciella ljus och hyste en berömd konstnärskoloni, skulle förändra livet för dem båda.

Och ett sekel senare skapa en film så vacker att det kanske rentav missade sitt mål?

Stellan Skarsgård och Pia Vieth i Kjell Gredes film ”Hip Hip Hurra” 1986. Foto: Sjöberg Bild

Stellan Skarsgård som Peder Severin ”Sören” Kröyer

Kröyer var sedan 14 år gift med den vackra tyskfödda kollegan Marie Tiepke. Men äktenskapet hade sargats i kanterna av makens naiva, nästan barnsliga livssyn.

Född 1851 på ett sjukhus i Stavanger där modern fick psykiatrisk vård, blev Kröyer nästan besatt av att finna det ljusa, luftiga och lättsamma i både sin konst och sin tillvaro.

Stellan Skarsgård som Sören Kröyer, Pia Vieth som Marie Kröyer. Foto: Sjöberg Bild

I öppningsscenen till Kjell Gredes film ”Hip hip hurra!” från 1987 kommer han, spelad av Stellan Skarsgård, skrattande seglande i hård vind i en liten fiskebåt med en målarduk som segel.

Filmtiteln är densamma som titeln på Kröyers mest kända konstverk; en glad och blöt trädgårdsfest, där konstnären själv står som nummer tre från vänster och skålar i champagne.

Konstnärskolonin medsols runt bordet: Martha Johansen, Viggo Johansen, Christian Krohg, Sören Kröyer, Degn Bröndum, Michael Ancher, Oscar Björck, Thorvald Niss, Helene Christensen, Anna Ancher och Helga Ancher. Foto: Wikimedia Commons

Stellan Skarsgård ”Jag kan sitta hur länge som helst och titta på hans Hip hip hurra! På solglittret i bordduken, på ljusvariationerna i champagneglasen, hans sensuella uppfattning av verkligheten. När jag var ung och olyckligt kär, målade jag också i olja.” – Stellan Skarsgård om sin rollfigur Sören Kröyers tavla.

Men det intressanta är kanske vad tavlan i n t e visar.

Eftersom ”Hip hip hurra!” färdigställdes 1888 – och forskare tror att den målats efter ett fotografi taget året innan – utgör den blott en sorts prolog till det kommande kärleksdramat.

Kröyer gifte sig med Marie först två år senare och den som letar efter henne på tavlan gör det alltså förgäves.

Ej heller finns något spår av Hugo Alfvén, som alltså inte trädde in i handlingen och förförde fru Kröyer förrän 15 år senare.

Peder Severin Krøyer målade av Marie Krøyer och Hugo Alfvén stående vid en båt på stranden. Studie till en av hans mest kända tavlor ”Sankt Hansblus på Skagen strand”. Foto: Wikimedia Commons

Regissör Kjell Grede fick sämre kritik – och filmpris

Men det struntade regissör Grede i.

De kritiker som kallade hans film ”tunt skriven och diffus, svårgripbar” menade att han gått vilse bland Skagens sanddyner.

Grede hade rört ihop fakta med fiktion, självsvåldigt ändrat i kronologin och precis som Skagenmålarna förförts så av det säregna ljuset att det i slutänden var landskapet som blivit dramats huvudperson, inte människorna.

Kanske var det sant.

Stefan Sauk spelade Hugo Alfvén i filmen. Foto: Magnus Norden/Wikimedia Commons

Fast Grede försvarade sig med att han aldrig avsett att göra en exakt historieskrivning: ”Filmen är en fantasi kring målarna på Skagen. Ändå kan ingen säga att den inte är sann. Allt som händer här har hänt, eller kunde ha hänt.”

Betydligt positivare i sitt omdöme var juryn vid Venedigfestivalen 1987 som gav ”Hip hip Hurra!” sitt specialpris och Sten Holmberg pris för bästa foto.

Stellan Skarsgård spelar Sören Kröyer som sökte det lättsamma i tillvaron. Foto: Sjöberg Bild

Kritikerröster ”En film att älska och omslutas av, som av blåsten en varm sommarkväll, då naturen blommar.”

– Expressen ”Jag har sällan sett så mycket ansträngd tystnad, så hysteriskt talande blickar, så tomt vansinne. Stellan Skarsgård, som tyvärr blivit svenskt proffs på konstnärlig dåre, orkar tydligen inte ens själv klämma fram en enda äkta känsla på denna sin vandring genom sanden”

– Aftonbladet ”Filmen har en visuell kraft, som rymmer både mjukhet och fasthet. Bilderna är lysande, fotograf är Sten Holmberg och det finns en dialog och korrespondens mellan målarnas liv och deras tavlor. Uppfinningsrikt och nästan omärkligt går tavlorna över i scener och tvärtom.”

– Göteborgs-Posten ”Ett ambitiöst misslyckande.”

– Sydsvenska Dagbladet

Hugo Alfvéns och Marie Kröyers relation

Och den som verkligen vill veta sanningen bakom ett av ”den nordiska kulturvärldens största kärleksdramer”, som det kallats, kan fortsätta läsa här:

För Hugo Alfvéns romans med Marie Kröyer skulle med tiden resultera i tur och ordning ett barn, ett äktenskap och en skilsmässa som tröskades flitigt i dåtidens kolorerade veckopress.

Hugo Alfvén dirigerar Svenska musikerförbundets orkester i Kungsträdgården, Stockholm, den 18 oktober 1937. Foto: Wikimedia Commons

Skräddarsonen Alfvén hade efter mötet med de skickliga Skagenmålarna gett upp drömmen om att själv bli konstnär, för att istället utbilda sig i Berlin, Paris och Rom till violinist, dirigent och tonsättare.

1905 fick han och Marie dottern Margita, men gifte sig först när flickan fyllt sju. Familjen bosatte sig först i Uppsala, men flyttade senare till Tibble i Leksand, där relationen omsider började vittra sönder.

Marie tycks aldrig ha trivts i den svenska skogen och Hugo visade sig dessutom vara slarvig med pengar.

”Interiör med Marie Krøyer”, målning av P.S. Krøyer (1889). Foto: Wikimedia Commons

För att rädda den ständigt ansträngda ekonomin, måste han ideligen skriva nya beställningsverk och fara som en skottspole mellan dirigentjobb i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Wien, Boston, Phila­delphia och London, vilket gjorde honom stressad, överansträngd och svår att leva med.

När det forna så heta kärleksparet skilde sig 1936 var det efter en lång och smärtsam rättsprocess.

Margita Alfvén (1905–1962), Marie och Hugos dotter, upptäcktes på gatan och blev skådespelare ett tag, men hennes liv kantades av missbruk och hon dog endast 57 år gammal. Foto: Wikimedia Commons

Hugo Alfvén gifte om sig

Samma år gifte Hugo Alfvén om sig med Catharina ”Carin” Wessberg, medan Marie flyttade till Stockholm.

Där avled den forna konstnärinnan 1940, utan att ha någonsin återknyta bekantskapen med de penslar hon övergett för att bli mamma och hemmafru.

20 år senare drabbades den nu 88-årige (och för andra gången omgifte) Hugo Alfvén av en hjärnblödning och avled på Falu lasarett den 8 maj 1960.

Inte mycket att hurra för mot slutet, alltså.