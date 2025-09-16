Nathalie Erlandsson Winther trodde aldrig att hon skulle börja dansa. Men mamma Solveigs idoga påhejande gav till slut resultat. I våras var så mor och dotter, 70 och 38 år, ett av rekordmånga anmälda samkönade par i bugg-SM i Karlstad.

– Att kunna bugga ihop betyder enormt mycket! Det är ett stort gemensamt intresse. Dessutom är det socialt och ger kondition.

Solveig Erlandsson har dansat stadigt sedan 1999 då hon ville komma ut och göra något kul efter att ha separerat. Hon gick då på socialdans på Folkets park och andra liknande ställen.

Dottern Nathalie Erlandsson Winther var däremot tveksam till en början:

– Jag gick min första kurs i bugg för 20 år sen. Och då hade ju du mamma, tjatat på mig länge! Jag trodde nog inte att jag kunde dansa överhuvudtaget, haha, att jag hade nån taktkänsla alls! Men efter att ha gått en kurs i line dance vågade jag prova bugg. Sen var jag helt fast!

Solveig och Nathalie Foto: Privat Namn: Solveig Erlandsson och Nathalie Erlandsson Winther

Ålder: 70 respektive 38 år

Bor: Kolsva utanför Köping

Familj: Solveig är särbo, Nathalie har man & två barn

Yrke: Solveig är pensionär, Nathalie medicinsk sekreterare.

Aktuell: Har nyligen deltagit i bugg-SM som ett av 19 samkönade tävlingspar.

Tränar och tävlar ihop

Mamma och dotter Erlandsson bor bara 2 mil från varandra i Kolsva utanför Köping. De tränar ihop två gånger i veckan och det blir även en hel del dans ute, gärna till dansband. Tävlar gör de någon gång i månaden, sedan två–tre år.

Men att börja tävla var allt annat än självklart. Till en början fanns ett stort motstånd, i alla fall hos Nathalie.

– Nej, det var inte alls något jag ville! Jag tycker egentligen inte om att stå i centrum överhuvudtaget!

Foto: Angelica Brobeck

Så, var det inte så farligt som du först trodde?

– Jo faktiskt! Det är först nu jag inte tycker att det inte är så hemskt varje gång jag ska upp på golvet! Det är mer av en rutin. Det har visat sig gå bra många gånger nu – man har ju klarat det, inte gjort bort sig, överlevt, haha..!

Ja och nu kvalade ni till SM! Så hur gick det för er?

– Nja, det gick ju som väntat, det är ju Sveriges elit som är där. Men vi är så nöjda med att ha kvalat till att kunna kvala, säger Solveig.

Bland årets 250 anmälda var Solveig och Nathalie ett av 19 samkönade danspar vilket är flest antal någonsin. För fyra år sedan deltog bara sex par av samma kön.

”Förare och följare” istället ”herre och dam”

Årets rekord är en följd av att Svenska danssportsförbundet 2021 ändrade tävlingsreglerna. Tidigare har dispens krävts för att få tävlingsdansa samkönat i högre klasser av bugg och rock’n roll. Numera har även formuleringar i förbundets material ändrats, från ”herre och dam” till ”förare och följare”.

– Det är en klar fördel att samkönade får tävla. Det är även ett underskott på killar. När vi började dansa fick vi inte ens delta i alla kurser ihop. Jag som kvinna fick inte dansa som förare.

Nathalie tycker också att den mer inkluderande utvecklingen är positiv:

– Som junior är det nog lättare att börja tävla om man är två kompisar, det blir ett bra steg in.

Vad händer härnäst?

– Vi ska fortsätta träna, se till att vi kommer in direkt i SM utan kval, säger Solveig med ett skratt.

– Men vi tar det inte så allvarligt, det är ett gemensamt intresse som ger oss möjlighet att ha kul ihop.

– Hur länge vi fortsätter hänger på mig, tror jag. Vi kör på så länge det går!

Källa: SVT och Svenska danssportsförbundet.