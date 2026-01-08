4 portioner
Du behöver
- 2 auberginer
- Neutral olja
- 300 g fläskfilé
- 200 g bambuskott
- Olja till stekning
- 1–2 msk röd currypasta
- 1 burk kokosmjölk
- 1 lime, finrivet skal
- 1 msk fisksås
- 1 tsk socker
- 1 näve basilika
- Salt och peppar
Till servering
- Jasminris
Ugn: 180° varmluft
Gör så här
- Skär aubergine i munsbitar, vänd med olja, salta och sprid ut i en ugnsform. Baka i ugnen ca 25 minuter och vänd 1–2 gånger.
- Putsa fläskfilén och skär i munsbitar. Häll av bambuskotten.
- Bryn köttet i olja i en gryta, lyft upp och lägg åt sidan.
- Stek currypasta i samma gryta 1 minut. Tillsätt kokosmjölk lite i taget och koka upp.
- Lägg i kött och limeskal. Koka upp igen och sjud till köttet är mört.
- Tillsätt bambuskott och ugnsbakad aubergine. Sjud några minuter. Smaka av med fisksås och socker.
- Toppa med basilika och servera med jasminris.