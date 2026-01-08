4 portioner

Du behöver

  • 2 auberginer
  • Neutral olja
  • 300 g fläskfilé
  • 200 g bambuskott
  • Olja till stekning
  • 1–2 msk röd currypasta
  • 1 burk kokosmjölk
  • 1 lime, finrivet skal
  • 1 msk fisksås
  • 1 tsk socker
  • 1 näve basilika
  • Salt och peppar

Till servering

  • Jasminris

Ugn: 180° varmluft

Gör så här

  1. Skär aubergine i munsbitar, vänd med olja, salta och sprid ut i en ugnsform. Baka i ugnen ca 25 minuter och vänd 1–2 gånger.
  2. Putsa fläskfilén och skär i munsbitar. Häll av bambuskotten.
  3. Bryn köttet i olja i en gryta, lyft upp och lägg åt sidan.
  4. Stek currypasta i samma gryta 1 minut. Tillsätt kokosmjölk lite i taget och koka upp.
  5. Lägg i kött och limeskal. Koka upp igen och sjud till köttet är mört.
  6. Tillsätt bambuskott och ugnsbakad aubergine. Sjud några minuter. Smaka av med fisksås och socker.
  7. Toppa med basilika och servera med jasminris.
Recept Thailändsk/vietnamesisk