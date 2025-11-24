48 stycken

Du behöver

  • ½ g saffran
  • 1 tsk rom
  • 150 g smör, rumsvarmt
  • 2 dl strösocker
  • 2 tsk vaniljsocker
  • 3 msk sirap
  • 1 tsk bakpulver
  • 3 dl vetemjöl
  • 1 ½ dl havregryn

Ugn: 225°

Gör så här

  1. Blanda saffran och rom. Rör ihop smör, socker, vaniljsocker och sirap. Blanda i saffran.
  2. Blanda bakpulver, mjöl och havregryn och rör ner i smeten. Blanda till en deg.
  3. Dela degen i fyra bitar och rulla ut längder lika långa som plåten, 40 cm. Lägg längderna på plåt med bakplåtspapper och platta till dem lite lätt.
  4. Grädda mitt i ugnen i ca 9 minuter. Skär de varma längderna i sneda snitt.
