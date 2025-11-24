48 stycken
Du behöver
- ½ g saffran
- 1 tsk rom
- 150 g smör, rumsvarmt
- 2 dl strösocker
- 2 tsk vaniljsocker
- 3 msk sirap
- 1 tsk bakpulver
- 3 dl vetemjöl
- 1 ½ dl havregryn
Ugn: 225°
Gör så här
- Blanda saffran och rom. Rör ihop smör, socker, vaniljsocker och sirap. Blanda i saffran.
- Blanda bakpulver, mjöl och havregryn och rör ner i smeten. Blanda till en deg.
- Dela degen i fyra bitar och rulla ut längder lika långa som plåten, 40 cm. Lägg längderna på plåt med bakplåtspapper och platta till dem lite lätt.
- Grädda mitt i ugnen i ca 9 minuter. Skär de varma längderna i sneda snitt.