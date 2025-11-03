4 portioner

  • 600 g fläskfilé
  • Salt och peppar
  • 2 msk smör
  • 3 dl vispgrädde
  • ½ dl chilisås
  • 2 msk tomatpuré
  • 2 msk kalvfond
  • 6 soltorkade tomater
  • 1 msk maizena redning
  • 3 msk hackad basilika och persilja
  • 1 röd paprika
  • 1 orange paprika
  • 1 dl riven ost
  • 10 babyplommontomater

Servering

  • Klyftpotatis

Ugn: 225°

Gör så här

  1. Putsa köttet och krydda med salt och peppar. Bryn köttet runt om och stek på medelvärme i 15 minuter.
  2. Blanda grädde, chilisås, tomatpuré, kalvfond och strimlade ­tomater i en gryta och koka upp. Red av såsen och koka ett par minuter. Rör i hackade örter.
  3. Skiva köttet och lägg i en form. Kärna ur och tärna paprikorna och strö över köttet. Häll på såsen, strö över ost och lägg på delade tomater. Gratinera i 15 minuter.
  4. Servering: Servera gratängen med klyft­potatis.
