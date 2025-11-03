4 portioner
- 600 g fläskfilé
- Salt och peppar
- 2 msk smör
- 3 dl vispgrädde
- ½ dl chilisås
- 2 msk tomatpuré
- 2 msk kalvfond
- 6 soltorkade tomater
- 1 msk maizena redning
- 3 msk hackad basilika och persilja
- 1 röd paprika
- 1 orange paprika
- 1 dl riven ost
- 10 babyplommontomater
Servering
- Klyftpotatis
Ugn: 225°
Gör så här
- Putsa köttet och krydda med salt och peppar. Bryn köttet runt om och stek på medelvärme i 15 minuter.
- Blanda grädde, chilisås, tomatpuré, kalvfond och strimlade tomater i en gryta och koka upp. Red av såsen och koka ett par minuter. Rör i hackade örter.
- Skiva köttet och lägg i en form. Kärna ur och tärna paprikorna och strö över köttet. Häll på såsen, strö över ost och lägg på delade tomater. Gratinera i 15 minuter.
- Servering: Servera gratängen med klyftpotatis.