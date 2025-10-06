4 portioner

Du behöver

  • 5 salladslökar
  • 2 morötter
  • 1 msk olja
  • 1–2 finhackade vitlöksklyftor
  • 2 msk färskriven ingefära
  • 1–2 tsk finhackad chili eller sambal oelek
  • 1 liter buljong (tärning eller annan)
  • 500 g kycklingbröst eller innerfilé
  • 250 g shiitakesvamp eller champinjoner
  • 1 burk kokosmjölk
  • 4 msk fisksås
  • 4 msk limesaft
  • Peppar

Garnering

  • Färsk koriander eller persilja

Gör så här

  1. Strimla salladslöken och skär morötterna i mycket tunna stavar. Hetta upp olja i en gryta och stek salladslök, morötter, vitlök, ingefära och chili i ett par minuter. Tillsätt buljong och låt koka upp.
  2. Skär kycklingen i tärningar ca 2 x 2 cm. Rensa shiitakesvampen eller champinjonerna och skär dem i skivor. Lägg kycklingen i soppan och låt koka i 5–6 minuter.
  3. Rör ner kokosmjölken och tillsätt sedan svampen. Låt soppan koka upp och sjuda ett par minuter. Smaka av med fisksås, limesaft och peppar. Dekorera med koriander eller persilja före servering.
Kyckling Recept Soppa Thailändsk/vietnamesisk