4 portioner
Du behöver
- 5 salladslökar
- 2 morötter
- 1 msk olja
- 1–2 finhackade vitlöksklyftor
- 2 msk färskriven ingefära
- 1–2 tsk finhackad chili eller sambal oelek
- 1 liter buljong (tärning eller annan)
- 500 g kycklingbröst eller innerfilé
- 250 g shiitakesvamp eller champinjoner
- 1 burk kokosmjölk
- 4 msk fisksås
- 4 msk limesaft
- Peppar
Garnering
- Färsk koriander eller persilja
Gör så här
- Strimla salladslöken och skär morötterna i mycket tunna stavar. Hetta upp olja i en gryta och stek salladslök, morötter, vitlök, ingefära och chili i ett par minuter. Tillsätt buljong och låt koka upp.
- Skär kycklingen i tärningar ca 2 x 2 cm. Rensa shiitakesvampen eller champinjonerna och skär dem i skivor. Lägg kycklingen i soppan och låt koka i 5–6 minuter.
- Rör ner kokosmjölken och tillsätt sedan svampen. Låt soppan koka upp och sjuda ett par minuter. Smaka av med fisksås, limesaft och peppar. Dekorera med koriander eller persilja före servering.