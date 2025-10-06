4 portioner

Du behöver

  • 1 lök
  • 1 ½ msk röd currypasta
  • 1 msk olja
  • 1 dl kraftig buljong
  • 1 burk kokosmjölk
  • 400 g nötkött (t ex innanlår, högrev eller bog)
  • 2–3 msk fisksås eller soja
  • 2 tsk socker
  • 2 msk färskriven ingefära
  • 2 msk limesaft
  • 150 g shitakesvamp eller champinjoner
  • 1 röd paprika
  • 1 gul paprika
  • 2 msk olja
  • 1–2 msk soja

Servering

  • Färsk koriander
  • Kokt jasminris

Gör så här

  1. Hacka löken. Fräs lök och currypasta i olja i en gryta. Tillsätt buljong och kokosmjölk och koka upp.
  2. Skär nötkött i strimlor. Lägg köttstrimlor, fisksås, socker, ingefära och limesaft i grytan. Koka upp, och låt småkoka under lock i ca 1 ½ timme tills köttet är riktigt mört. Rör om då och då.
  3. Skär svampen i kvartar och paprikan i strimlor. Woka svampen och paprikastrimlorna hastigt i olja i en panna, 3–4 minuter.
  4. Fördela svamp- och paprika-blandningen över grytan. Smaka av med soja. Garnera med färsk koriander och servera med ris.
Kött Recept Thailändsk/vietnamesisk Wok & gryta