4 portioner
Du behöver
- 1 lök
- 1 ½ msk röd currypasta
- 1 msk olja
- 1 dl kraftig buljong
- 1 burk kokosmjölk
- 400 g nötkött (t ex innanlår, högrev eller bog)
- 2–3 msk fisksås eller soja
- 2 tsk socker
- 2 msk färskriven ingefära
- 2 msk limesaft
- 150 g shitakesvamp eller champinjoner
- 1 röd paprika
- 1 gul paprika
- 2 msk olja
- 1–2 msk soja
Servering
- Färsk koriander
- Kokt jasminris
Gör så här
- Hacka löken. Fräs lök och currypasta i olja i en gryta. Tillsätt buljong och kokosmjölk och koka upp.
- Skär nötkött i strimlor. Lägg köttstrimlor, fisksås, socker, ingefära och limesaft i grytan. Koka upp, och låt småkoka under lock i ca 1 ½ timme tills köttet är riktigt mört. Rör om då och då.
- Skär svampen i kvartar och paprikan i strimlor. Woka svampen och paprikastrimlorna hastigt i olja i en panna, 3–4 minuter.
- Fördela svamp- och paprika-blandningen över grytan. Smaka av med soja. Garnera med färsk koriander och servera med ris.