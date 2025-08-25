Recept på picklade senapsfrön

Picklade senapsfrön är goda i dressingen. Om du vill göra det istället för att använda grov senap kommer beskrivning här.

Du behöver

1 dl vatten

2 dl äppelcidervinäger

2 msk ättika

2 msk strösocker

1 tsk salt

1 förpackning gula senapsfrön (ca 30 g)

1 förpackning bruna senapsfrön (ca 30 g)

Gör så här