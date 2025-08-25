4 portioner
Du behöver
Picklad lök
- 1 knippe färsk lök, gärna röd
- 3 msk ättika
- 1 dl strösocker
- 2 dl vatten
Morötter
- 2 knippen morötter med blast
- 2–3 msk olivolja
- Flingsalt
Dressing
- 5 msk lag från den picklade löken
- 2 msk picklade senapsfrön eller 1 msk grov senap
- 1 dl majs- eller olivolja
- 1 msk flytande honung
Sallad
- 1 litet knippe bladspenat
- 100 g körsbärstomater
- 2 snackgurkor
- 4 portioner kokt couscous, gärna marockansk
- ½ dl plockade persiljeblad
Recept på picklade senapsfrön
Picklade senapsfrön är goda i dressingen. Om du vill göra det istället för att använda grov senap kommer beskrivning här.
Du behöver
- 1 dl vatten
- 2 dl äppelcidervinäger
- 2 msk ättika
- 2 msk strösocker
- 1 tsk salt
- 1 förpackning gula senapsfrön (ca 30 g)
- 1 förpackning bruna senapsfrön (ca 30 g)
Gör så här
- Koka upp och låt sjuda ca 15–30 minuter. Efter 15 minuter blir senapsfröna knastriga, efter 30 minuter blir de helt mjuka. Välj tillagningstid efter tycke och smak. Låt kallna.
- Koka upp vatten, vinäger, socker och salt, lägg ner senapsfröna.
Gör så här
- Pickla löken: Ansa löken och skär den i skivor, spara den gröna delen till salladen.
- Koka upp ättika, socker och vatten i en kastrull under omrörning. Låt lagen kallna helt. Blanda i den skivade löken. Låt marinera i kylskåp ca 1 timme. Det går också bra att låta den stå över natten.
- Ansa morötterna, men låt gärna en bit av blasten vara kvar. Tvätta noga. Skär stora morötter i mindre bitar. Fräs morötterna i oljan i en stekpanna ca 15 minuter eller tills de är nät och jämt mjuka. Ta av värmen. Salta.
- Vispa ihop ingredienserna till dressingen.
- Salladen: Skiva den sparade gröna delen av löken och blanda den med hackad spenat, halverade tomater, hyvlad gurka, couscous och persilja på ett serveringsfat. Lägg på de varma morötterna. Skeda över dressingen och toppa med picklad lök.