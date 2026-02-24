När USA stänger sitt luftrum efter 9/11-attentaten tvingas 38 plan landa på en bortglömd flygplats på Newfoundland, och plötsligt befinner sig 7 000 resenärer i den lilla staden. Lokalbefolkningen öppnar sina hjärtan och i kaoset knyts vänskapsband. Broadwaymusikalen har landat i Malmö – i regi av Sissela Kyle.

Den kanadensiska lokalbefolkningen välkomnar ”the come from away” med öppna armar – och hjärtan (hej Fredrik Reinfeldt!). De skakar fram mat och husrum, och deras översvallande gästfrihet får de strandade passagerare att känna sig som hemma. Trots förfärliga omständigheter spirar snart nyfunnen vänskap.

En varm feelgood-historia som ”Come From Away” kan behövas i dessa tider, tycker regissören Sissela Kyle.

– Det är en föreställning om medmänsklighet och om att hjälpa varandra. Men det här inte bara mys, och tempot är oerhört högt. Samma skådespelare gestaltar både flygpersonal och ö-bor, så de har att göra. Plötsligt sätter någon på sig en keps, ändrar hållning och röstläge – och vips, så är karaktären en annan.

Karaktärerna bygger på verkliga förebilder

Sissela Kyle gillar att samtliga personer i föreställningen har en verklig före­bild.

– Vi får följa bland andra Diane, Bob, Beverly och Ali under en vecka som för alltid förändrade deras liv. Man kan ju bara tänka sig hur förbryllade människorna på den där lilla orten måste ha varit. Plötsligt landar flygplan efter flygplan. Varför kommer alla plan hit? Hur ska vi ta hand om människorna som kommer? Och framför allt – hur länge ska de stanna? I början var det ju ingen som visste att flygplan hade kört in i tvillingtornen i New York. Men snart kom de första tv-bilderna. Situationen blev akut – också på den lilla ön – och det är ju alltid intressant att se hur människor agerar under press och stress.

Sissela Kyles personliga och hyllade ”Min föreställning om mamma” har spelats över åttio gånger. Foto: Peter Knutson

Det är som ett psykologiskt experiment.

– Ja, och det som hände var fantastiskt. Folk stannade i upp till en vecka. Men lokalbefolkningen ställde verkligen upp, och det knöts livslånga vänskapsband. Visst får man hopp om livet?

”Come from away” på Malmö opera

Musikalen har tidigare satts upp på Broadway där har den spelats 1 700 gånger. Sissela Kyle tycker att det är extra kul att få ta musikalen till just Malmö. För tio år sedan regisserade hon musikalen ”Top Hat” på samma scen.

”Come from away” på Malmö opera. Foto: Malmö Opera

– Malmöoperan är en fantastisk ­arbetsplats. Det känns som att folk som jobbar där verkligen älskar sina jobb – och det är inget som man kan ta för givet i den här branschen. Men här är med­arbetarna otroligt stolta över sin ­arbetsplats.

Sissela Kyle ser tillbaka på ett intensivt år. Hon har turnerat landet runt med personliga och hyllade ”Min föreställning om mamma”. Den har spelats över åttio gånger. Men än är det inte slut. Sissela Kyle fortsätter sin Sverige­turné i vår, och sista föreställningen spelas på Cirkus i Stockholm den 22 april. Dessutom har hon varit bok­aktuell med sina egna memoarer. Att dyka ner i sitt eget liv är rätt speciellt, konstaterar hon.