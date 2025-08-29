Ingmar Bergman fick svenska folket att sitta klistrade framför en opera. ”Trollflöjten” var den oväntade tv-succén som för 50 år sedan gjorde Mozart tillfälligt populärare än ABBA. Men på sin egen stora musikfråga fick dämonregissören aldrig något svar .

Efter att i åratal ha skildrat ångest­ridna själar och schackspelande liemän och mörka dämoner (som han föredrog att stava dem), beslöt Ingmar Bergman att för en gångs skull ha det lite kul.

Han valde ”Trollflöjten”.

Han behövde kanske ha något lite mer lättsinnigt att sätta klorna i, Ingmar Bergman. Tror i alla fall Petter Karlsson. Foto: TT

Mozart var 35 år när han skrev operan, Bergman 56 när han i april 1974 drog in i Filmhusets två studior med kamera, smink, panflöjt, operasångare och ett nyskrivet libretto av den diktande historikern Alf Henrikson.

De flesta tror att filmen spelades in på Drottningholmsteatern, men detta var en illusion skapad med kulisser.

Bergman hade istället låtit bygga en fullskalig kopia av Gustav III:s barockscen, som han fyllde med låtsasträd, fågelburar, lejondräkter och upphissbar ballongkorg.

Trollflöjten var den dyraste tv-produktionen på sin tid

Till en början väckte påhittet ont blod i kulturkretsar.

”Trollflöjten” var tv:s dyraste produktion dittills och speciellt vänsterfolk ansåg det vara överklassfasoner att lägga så mycket slantar på ett högborgerligt verk.

Ingmar Bergman visste exakt hur han ville att allt skulle se ut och vara eftersom han som 12-åring såg Trollflöjten och försökte sätta upp operan i sitt pojkrum. Här är den 29-årige Håkan Hagegård i vinterlandskap. Foto: Stella Pictures

”Det är en enorm skillnad mellan de oinskränkta möjligheter som skapats för Bergman – i skärande kontrast till alla andra producenter på tv” morrade fackets representant John Sune Carlsson.

Scendesign för Stjärnsalen i Nattens drottnings palats till första uppsättningen av Trollflöjten. Gouachemålning av Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) som hänger på Statsmuseet i Berlin. Foto: Wikimedia Commons

Men Bergmans lekfulla och drömska version av kärlekshistorien mellan prins Tamino och prinsessan Pamina, dotter till Nattens drottning, kom att ta de flesta med storm.

Dessutom såldes den omsider utomlands för dyra pengar och gav en vinst på två miljoner kronor.

Mozart – kanske den enda som på 70-talet blev större än ABBA. Foto: Wikimedia Commons

Ingmar Bergman gjorde opera populärt

Viktigare var kanske ändå att opera, tack vare Bergman, för en kort period blev lika populärt som schlagermusik. 1975 var visserligen ett av ABBAs stora år, men det var snarare ”Trollflöjten” det talades om i bussar och fikarum.

Dessutom fick man också en ny idol. Som fågelfångaren Papageno hade Bergman anlitat 29-årige Håkan Hagegård, som med sitt charmiga leende och sin breda värmländska gick rakt igenom tv-rutan.

Barytonsångaren Håkan Hagegård charmade tv-publiken som fågelfångaren Papageno. Samma roll hade han haft 1968 på Kungliga Operan i Stockholm. Foto: Patrik Österberg/Wikimedia Commons

Färre minns att hans käresta Papagena spelades av Elisabeth Eriksson, och blott de riktiga operanördarna kommer ihåg att Tamino och Pamina hade en österrikare respektive en finska i rollerna: Josef Köstlinger och Irma Urrila. De sistnämndas röster dubbades nämligen av svenska kollegor.

Tamino och Pamina hade en österrikare respektive en finska i rollerna: Josef Köstlinger och Irma Urrila. Foto: Getty Images

För Bergman var ”Trollflöjten” en gammal dröm. Han såg den första gången som tolvåring och försökte omedelbart iscensätta operan hemma i pojkrummet.

”Jag hade redan min dockteater med både vridscen, sänkscen och rundhorisont. Men tyvärr föll projektet, eftersom det visade sig vara alltför dyrbart att införskaffa en någorlunda komplett grammofoninspelning av verket.”

Historikern och diktaren Alf Henrikson skrev librettot till tv-succén. Foto: Wikimedia Commons

Produktionen av Trollflöjten

Följande 40 år skulle Bergman kämpa förgäves för att få förverkliga sitt drömprojekt. När det till slut blev verklighet, var han instinktivt bättre förberedd än han själv anat:

”När vi filmade märkte jag att havandeskapet varit långvarigt” skrev han senare i boken ”Bilder”.

”Aldrig har en iscensättning rullat ut sig så hinderlöst. Lösningarna stod i kö och anmälde sig självmant. I inget fall rörde det sig om tvångsförlossning eller en idé som kommit till enbart för att jag skulle visa mig duktig som regissör. Det var en kreativ tid, som dag och natt lyftes och bars av Mozarts musik.

Filmen premiärvisades på Fårö för medarbetare, grannar, barn och barnbarn.

”Det var en sen augustikväll med magiskt månsken över havet” noterade Bergman. ”Vi drack champagne, tände kulörta lyktor och ett litet fyrverkeri.”

Femtio år senare framstår ”Trollflöjten” fortfarande som ett av dämonregissörens mest lustfyllda verk; en förtrollande, spänstig och bitterljuv filmsaga full av nästan barnsligt roliga scenlösningar.

Mozarts svägerska Josepha Hofer spelade Nattens drottning och Emanuel Schikaneder rollen som Papageno i uruppförandet 1791. Foto: Wikimedia Commons

I sitt sommarprat 2004 återkom Bergman till tonernas värld och sa bland annat: ”Jag är ingen troende människa, men jag tror ändå att musiken har vi fått som en gåva för att ge oss en föreställning om verkligheter och världar utanför den värld vi lever i.”

I slutet av programmet bad han radiopubliken, ”om det är några som är kvar som lyssnar”, att hjälpa honom förstå en fråga som förbryllat honom livet igenom:

”Varför kommer musiken? Hur kommer det sig att vi är de enda djuren på hela jordklotet som gör musik och varför gör vi det?”

Han fick högvis med brevsvar.

Men inget han ansåg dög.