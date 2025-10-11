”Dagen efter match fick supportrarna uppskatta sin egen lycka på en skala 1–10, så att vi kunde jämföra deras lycka med avseende på om laget de hejar på vunnit eller inte”, skriver Micael Dahlen i sin krönika.

Den genomsnittliga tysken skulle vara beredd att ­betala i runda slängar 2 500 kronor för att herrlandslaget ska vinna VM-finalen i fotboll. Åtminstone om vi ska tro forskarna vid universitetet i Münster som publicerade sina resultat i den vetenskapliga tidskriften ”Managing Sport and Leisure” häromåret. Forskarna frågade visserligen bara ett slumpmässigt urval av drygt 500 människor, så det går knappast att uttala sig om alla tyskar, men de tog sig ändå friheten att uppskatta summan det skulle motsvara för hela landet om det verkligen skulle vara ett genomsnitt. Det landade i den nätta lilla summan 210 miljarder.

Varför skulle femhundra tyskar vara beredda att lägga några tusen kronor, ett helt land uppskattningsvis och eventuellt vilja betala hundratals miljarder, för att ett fotbollslag ska vinna en match? Vad får de ut av det, det händer ju i konkreta termer just ingenting efter att slutsignalen ljuder? Förutom att folk blir himla glada förstås, kan vi anta. Det är också vad de 500 tyskarna i studien själva antog, forskarna fann nämligen att folks förväntade lycka hade den högsta förklaringsgraden för summan de skulle vara beredda att betala.

Om lyckan verkligen skulle vara värd 2 500 kronor kunde forskarna inte svara på, eftersom det var en hypotetisk fråga. Men tänk om det gick att testa på riktigt? Klart det gör. Och det har vi gjort, åtminstone på sätt och vis.

Tillsammans med svenska hockeyligan SHL satte vi samman en panel med några tusen supportrar till de fjorton lagen i serien som vi följde över nio matchomgångar i början av året. Dagen efter match fick supportrarna uppskatta sin egen lycka på en skala 1–10, så att vi kunde jämföra deras lycka med avseende på om laget de hejar på vunnit eller inte. Vi fann ingen statistiskt signifikant skillnad när laget förlorade jämfört med om det inte varit match. Men när laget hade vunnit dagen innan var däremot supportrarna i genomsnitt betydligt lyckligare.

För att räkna ut hur mycket den lyckan skulle vara värd i pengar placerade vi in nivåerna på kurvan över hur supportrarnas lycka hänger samman med deras årsinkomst. Det frågade vi nämligen också om och kunde därför räkna ut hur lyckan steg mellan inkomstkategorierna. Den genomsnittliga nivån när laget inte vunnit var densamma som för människor med inkomst i kategorin 400-600 000 kronor om året, medan den genomsnittliga nivån efter matchvinst var densamma som för människor i inkomstkategorin över 600 000 kronor. Det är ett trubbigt mått, men om vi förmodar att genomsnittet i kategorin 400-600 000 kronor är 500 000, betyder det att lyckan folk känner skulle motsvara en ökad årsinkomst på i alla fall 100 000 kronor. Den exakta summan kan vi inte med säkerhet säga, men på månadsbasis skulle den i alla fall knappast bli mindre än 2 500 kronor.

Fantastich und wunderbar, vad värdefullt det kan vara att få bli himla glad och lite lyckligare.