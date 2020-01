Upplev Piemonte – med vinprovning och tryffeljakt!

En kulinarisk resa – för den som älskar Italiens goda mat och ädla drycker.

I höst reser vi till Piemonte, ett område som ligger vackert inbäddat i Alperna i nordvästra Italien. På resan besöker vi den magiska staden Turin, vid floden Po med sitt kungaslott mitt i centrum och som bland annat gjort sig känt genom Juventus fotbollslag och som värd för vinter-OS 2006.

Vi går på tryffelmarknad i Alba där försäljningen av svart och vit tryffel är i full gång. En dag följer vi med på tryffeljakt och om det är en bra tryffelsäsong har vi även chansen att köpa vit tryffel direkt från tryffeljägarens butik. Vingårdarna i detta område har fantastiska lägen och vi får provsmaka de bästa vinerna i området. Visste du att det var här som Slow Food-rörelsen uppstod i slutet av 80-talet? Välkommen att följa med på ett gastronomiskt äventyr fyllt av goda upplevelser.

Vi kommer mitt i skördeperioden och har vi tur så får vi se när druvorna skördas!

Dag 1 Stadsrundtur i Turin och middag

Samling på Arlanda flygplats där färdledare från Specialresor möter upp. Vi flyger till Milano där en buss väntar för att ta oss direkt till Turin. Vi startar programmet med en stadsrundtur till fots och lär oss mer om italiensk kultur. Under eftermiddagen checkar vi in på hotellet i Turin och under kvällen serveras en middag.

Dag 2 Tryffelmarknad i Alba

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och reser vidare. Idag styr vi bussen mot den berömda tryffelmarknaden i Alba. Vi får en guidad promenad i den charmiga stadskärnan där vi bland annat besöker katedralen San Lorenzo. Under festivalen kan man även gå in i ett festivaltält med olika matshower och försäljning av tryfflar (ingår ej, inträde ca 3.50 Euro). Vi avnjuter en lunch i Alba innan det är dags att göra ett besök hos en olivoljeproducent med provsmakning av olivoljor med passande tillbehör. Sen eftermiddag checkar vi in på vårt hotell i Alba som blir vårt hem för nästkommande tre nätter. Middagen serveras på hotellets restaurang.

Olivolja är en viktig ingrediens i det italienska köket.

Dag 3 Matlagningskurs och vinprovning i Barolo

Idag åker vi till Matteo Morra ochhans välkända restaurang med samma namn i Cherasco. Vi bjuds in till en matlagningskurs,där vi tillsammans med kocken Matteo följer råvarornas resa från grunden till tallriken och avnjuter en god lunch med Matteo. På eftermiddagen åker vi en kortare bit söderut för besök på en vingård i Barolo, som är ett mycket känt vinområde i Piemonte. Barolo, kallad "Rödvinens Konung", produceras i hela elva kommuner runt staden och måste enligt reglerna göras till 100% av druvan nebbiolo. Kvällen och middag på egen hand.

Dag 4 Dags för tryffeljakt och avslutningsmiddag

Efter frukost åker vi buss till byn Roddi. Till fots beger vi oss ut med en tryffeljägare och hans tryffelhundar och vi får en visning av hur jakten går till. Vi promenerar sedan till en utsiktsplats där vi kan njuta av utsikten av den lilla byn. Vi stannar till och smakar på lokala delikatesser av vit tryffel.

Vi äter lunch tillsammans på en gemytlig och familjeägd restaurang. Därefter fortsätter dagen med ett besök på en vingård med vinprovning. Sista kvällen avnjuter vi en god avslutningsmiddag.

Dag 5 Hemfärd

Efter oförglömliga dagar i Italien beger vi oss åter till Milano flygplats för hemfärd. Arrivederci Italia!

Turin är en mångfacetterad stad med många konstgallerier, restauranger, palats, kyrkor, vackra trädgårdar och intressanta museum.

Resfakta

Resdatum

Avresa 10 oktober 2020

Hemresa 14 oktober 2020

Pris

17 930 per person i del i dubbelrum

Allt detta ingår i resans pris

Flygresa med SAS från Arlanda - Milano tur och retur inklusive bagage flygskatter och avgifter

Bussresor enligt program i Italien

Svensktalande guide vid utflykter dag 1–4

Fyra övernattningar i dubbelrum

Italiensk turistskatt för fyra nätter

Stadspromenad i Turin

Besök och provning hos en olivoljeproducent

Matlagningskurs hos Matteo Morra på Morra Restaurant

Visning av tryffeljakt följt av provsmakning av delikatesser

Besök och vinprovning på vingård i Barolo

Besök och vinprovning på vingård i Montforte D´Alba

Fyra frukostar

Tre luncher; två 2-rätters samt en 3-rätters lunch under matlagningskursen

Tre middagar; en 3-rätters i Turin, en 2-rätters samt en 3-rätters Alba

Måltidsdryck; vid lunch 1 glas vin/öl/läsk/juice, vatten och kaffe (oftast espresso)

Till middag ingår ytterligare ett glas vin/öl/läsk/juice)

Dricks till lokalguider och chaufförer

Whispers (hörsnäckor) vid utflykter

Färdledare från Specialresor

Representant från Icakuriren

Resegaranti via den statliga resegarantin

Tillägg per person

Enkelrumstillägg 1 980 kr

Så här bokar du

Ring Specialresor på telefon 054-18 89 00 eller mejla till info@special-resor.se. Mer information om resan hittar du här: https://www.special-resor.se/resor/res-till-piemonte

Bra att veta

Programmet innehåller promenader. Dels i form av guidade promenader dels till och från restauranger. Kontakta Specialresor om du har frågor kring programmets upplägg.

Särskilda resevillkor

Minst 25 deltagare krävs för att genomföra resan. Begränsat antal platser. Vi reserverar oss för eventuella program, pris och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.