Testa dina kunskaper och var med och tävla om trisslotter.

Ägg, harar, kycklingar och godis. Påsken är julens kravlösa kusin. Så då har du tid över att lösa vårt roliga quiz om just påsken. Skickar du in dina (rätta) svar kan du som vanligt vinna finfina Trisslotter. Lycka till – och glad påsk!

Var med och tävla! Vi lottar ut sammanlagt tio Trisslotter bland de som har rätt svar – fem till vinnaren, tre till andrapristagaren och två till den som kommer trea.

Du tävlar genom att svara rätt på frågesporten på sid 42-43 i Svenska Öden & äventyr nr 3/2026.

Skriv dina svar med siffran först följt av svaret, till exempel: 1 x, 2 1, 3 2, osv.

Senast den 23 mars måste vi ha fått ditt svar.

Lycka till!