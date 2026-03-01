Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 20 mars behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Vår person blev 2016 invald i svenska Music Hall of Fame efter en lång, trogen och minst sagt framgångsrik karriär som tog fart efter en sångtävling som hon deltog i som nittonåring i hemstaden. Hon gick därmed till final i Stockholm – som hon också vann. Har senare spelat Pippi Långstrump på scen.

2. Har sjungit i Eurovision Song Contest två gånger – men bara en gång för Sverige. En stor del av hennes karriär har nämligen skett i ett annat europeiskt land. Slog igenom på bred front som värdinna i ”Hylands hörna” 1959. Hyllade 1968 sin landsände i allmänhet och sin hemstad i synnerhet på Svensktoppen.

1. Var första svenska (efter svenskfödda amerikanskan Ann-Margret) på den amerikanska Billboardlistan. Har varnat för ”Jazzbacillen”, trivts ”bak i bilen” och kunnat konstatera att ”Mamma är lik sin mamma”. Skulle ha deltagit i ”Let’s Dance” 2020 men coronapandemin satte käppar i hjulet. Var uppskattad julvärd förra året.