Efter en tuff uppväxt är jag nu väldigt lyckligt lottad, men jag tycks inte kunna hitta vänner som vill dela min glädje. Vad ska jag göra?

Jag är så rädd att den här frågan ska låta självupptagen, men mitt problem är att jag inte hittar vänner som kan vara glada för min skull. Jag är en välutbildad kvinna, i mitten av 30-årsåldern, snyggare än de flesta och otroligt lyckligt lottad.

Jag är bra på mitt jobb, jag är en bra kollega, jag har lyckliga och oproblematiska barn – och det är faktiskt det som är mitt problem. Jag kan inte hitta vänner som kan glädjas åt min framgång.

Bara under de senaste åren har jag förlorat flera av dem. En försakade mig för att jag fick ett bra jobb som hon hade sökt. En annan sa att hon var upprörd för att jag blev gravid och hon inte kunde bli gravid själv. En tredje vände mig ryggen för att jag träffade en rik man som genom sina pengar kunde ge mig en massa upplevelser som hon inte kände att hon kunde få.

Det här är bara de tre senaste vännerna som jag har älskat och funnits där för men som har avvisat mig.

Det de har gemensamt är att de alla har varit mindre utbildade än jag och i allmänhet har haft lite otur. Jag tar alltid hand om de ”svaga”. Det beror nog på att jag har blivit mobbad hela mitt liv. Så min självbild är inte vad andra ser. Hela mitt liv har jag lidit av en enorm underlägsenhet, som ibland orsakar depressiva tillstånd.

Nu har jag träffat en under­­bar, mycket rik man och vi ska bilda familj. Det var spiken i kistan för de sista vännerna jag hade. Det fanns ingen glädje att finna, bara negativa kommentarer och hån. Jag saknar att ha tjejkompisar där vi växer, utvecklas och stöttar varandra.

Jag är inte rädd för att prata om mina brister och tillkortakommanden, att jag växte upp i ett alkoholisthem med psykiskt sjuka föräldrar och alltid har fått kämpa och klara mig själv. Men historien om hur jag till slut blev en vacker svan är det ingen som bryr sig om. Var hittar jag dem som gör det?

Clara

Relationsexpert Vibeke Dorph svarar:

När jag läser ditt brev kan jag inte låta bli att tycka att du lite olyckligt sätter likhetstecken mellan sårbarhet och svaghet när du pratar om vänskap. Är du till exempel säker på att dina vänner bara var svaga och avund­sjuka när den ena var upprörd över att hon själv inte kunde bli gravid och den ­andra var upprörd över att du hade skaffat dig en rik pojkvän? Handlade det kanske istället om att dina vänner vågade vara ärliga och ­anförtro sig till dig om något som de var ledsna för och ­gärna hade velat prata mer med dig om?

För jag tycker att det krävdes mod av dem att vara så ­ärliga mot dig. Jag tycker ­också att det är synd att er vänskap tog slut istället för att utvecklas ur just den ärligheten, som är en viktig hörnsten i riktiga vänskaper.

Kanske borde du ha hedrat deras ärlighet genom att insistera på att hålla fast vid vänskapen och låta den växa där­ifrån. Genom att göra det skulle du försäkra dina vänner om att, nej, er vänskap är inte en barnslig tävling om vem som är mest på topp och har mest – det är en vänskap där himlen är gränsen och det därför finns utrymme för dig att vara exakt vem du är.

Jag säger det här för att jag också tycker att du motsäger dig själv i ditt brev. Allt i det visar att du längtar efter djupa och nära vänskaper, men du fokuserar för mycket på vem som är på topp och vem som är svag. Det har ingen plats i en vänskap. En vänskap är inte en tävling eller en hierarki. Det handlar om ovillkorlig kärlek, modet att vara ärlig och sårbar och – sist men inte minst – viljan att vara vänner.

Så om du vill ha vänskap är det dessa värden du måste ­fokusera på och odla hos dig själv och andra. Om du vågar göra det kommer du att få samma sak tillbaka och då är rötterna till en riktig vänskap planterade. I den här processen har du också nytta av att läsa boken Vuxna barn till ­alkoholister, som också handlar om utmaningen att skapa djupa relationer när man kommer från en svår och stressig barndom som den du hade.

Vibeke

Artikeln är tidigare publicerad hos Hemmets journal.