4 portioner
Du behöver
- 4 skivor formbröd
- 2–3 msk majsolja
- 4 tjocka skivor getost
- 2 dl rucola, gärna småbladig
- 4–5 msk hackad spansk rostad mandel, gärna rökt
- 4 msk lönnsirap
- Nymalen svartpeppar
Ugn: 175°
Gör så här
- Stek brödskivorna vackert guldbruna i oljan och lägg dem på serveringstallrikar eller på ett serveringsfat.
- Lägg ostskivorna på en plåt med bakplåtspapper. Sätt plåten i mitten av ugnen och låt stå 5–10 minuter eller tills osten blir varm och börjar smälta. Ta ut plåten.
- Lägg försiktigt en skiva ost i mitten på varje brödskiva med hjälp av en stekspade. Toppa med rucola och mandel. Ringla över sirapen. Peppra.