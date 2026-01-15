4 portioner

Du behöver

  • 4 skivor formbröd
  • 2–3 msk majsolja
  • 4 tjocka skivor getost
  • 2 dl rucola, gärna små­bladig
  • 4–5 msk hackad spansk rostad mandel, gärna rökt
  • 4 msk lönnsirap
  • Nymalen svartpeppar

Ugn: 175°

Gör så här

  1. Stek brödskivorna vackert guldbruna i ­oljan och lägg dem på serveringstallrikar eller på ett serveringsfat.
  2. Lägg ostskivorna på en plåt med bakplåtspapper. Sätt plåten i mitten av ugnen och låt stå 5–10 minuter eller tills osten blir varm och börjar smälta. Ta ut plåten.
  3. Lägg försiktigt en skiva ost i mitten på varje brödskiva med hjälp av en stekspade. Toppa med rucola och mandel. Ringla över ­sirapen. Peppra.
Förrätt Recept