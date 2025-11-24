10 bitar
Du behöver
- ½ g saffran
- ½ dl strösocker
- 100 g smör
- 200 g vit choklad
- 3 ägg
- ½ dl ljus sirap
- 1 msk vaniljsocker
- 1 ½ dl vetemjöl
- 1 krm salt
Lingongrädde
- 2 dl vispgrädde
- 1 msk florsocker
- ½ dl rårörda lingon
Ugn: 175°
Gör så här
- Stöt saffran med 1 msk av sockret. Smält smöret i en kastrull tillsammans med saffran. Bryt chokladen i bitar och låt smälta i smöret under omrörning.
- Rör ihop ägg, socker, sirap och vaniljsocker. Blanda först i smör och choklad och sedan mjöl och salt. Rör om till en smet.
- Kläm fast ett bakplåtspapper i botten på en form, 24 cm i diameter. Häll i smeten och grädda mitt i ugnen i 25 minuter. Låt svalna.
- Lingongrädde: Vispa grädde och florsocker. Rör ner lingonen och toppa kakan med lingongrädde.