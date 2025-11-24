10 bitar

Du behöver

  • ½ g saffran
  • ½ dl strösocker
  • 100 g smör
  • 200 g vit choklad
  • 3 ägg
  • ½ dl ljus sirap
  • 1 msk vaniljsocker
  • 1 ½ dl vetemjöl
  • 1 krm salt

Lingongrädde

  • 2 dl vispgrädde
  • 1 msk florsocker
  • ½ dl rårörda lingon

Ugn: 175°

Gör så här

  1. Stöt saffran med 1 msk av sockret. Smält smöret i en kastrull tillsammans med saffran. Bryt chokladen i bitar och låt smälta i smöret under omrörning.
  2. Rör ihop ägg, socker, sirap och vaniljsocker. Blanda först i smör och choklad och sedan mjöl och salt. Rör om till en smet.
  3. Kläm fast ett bakplåtspapper i botten på en form, 24 cm i diameter. Häll i smeten och grädda mitt i ugnen i 25 minuter. Låt svalna.
  4. Lingongrädde: Vispa grädde och florsocker. Rör ner lingonen och toppa kakan med lingongrädde.
Julmat Kakor & bullar Recept