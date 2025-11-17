4 portioner
Du behöver
- 4 kycklingfiléer
- 2 stänglar citrongräs
- 10 limeblad
- 50 g galangalrot
- 3–4 små färska chilifrukter
- 200 g färska champinjoner
- 200 g små tomater
- 7 1/2 dl kycklingbuljong
- 2 burkar kokosmjölk
- 3–4 msk thailändsk chilipasta
- 2 msk tom yam-pasta (valfritt)
- 3 msk fisksås
- 4 msk färskpressad lime
- 1/2 knippa koriander
- 1/2 knippa vårlök/salladslök
Ugn: 180
För smakens skull
Citrongräs och limeblad äter man inte. De är bara med för att ge soppan smak.
Gör så här
- Lägg kycklingfiléerna i en ugnsfast form och häll på 3/4 dl vatten. Täck fatet med folie och stek i ugn i 20–25 minuter eller tills kycklingen är helt genomstekt. Låt vila i 5 minuter och skär sedan kycklingen i lagom stora munsbitar.
- Banka på citrongräset med baksidan på en stor kniv, och skär bort ändstocken. Ta bort och släng det yttersta bladet. Skär stänglarna i tre delar på tvären. Riv limebladen i 3–4 bitar. Tvätta och skär galangalroten i skivor. Skär bort stjälken på chilifrukterna. Tvätta och skär champinjonerna i grova bitar. Halvera tomaterna.
- Lägg kycklingbuljong, kokosmjölk, citrongräs, limeblad, galangal och champinjoner i en stor gryta. Låt sjuda i 10 minuter och tillsätt sedan chilipasta, tom yam-pasta och hela chilifrukter.
- Låt koka upp ordentligt och smaka av med fisksås och limesaft. Soppan ska vara salt, syrlig, söt och stark på samma gång. Skölj och hacka vårlök och koriander. Vänd ner kycklingen i soppan och låt allt bli genomvarmt. Toppa soppan med koriander och salladslök vid servering.