4 portioner

Du behöver

  • 2 äpplen
  • 1 msk ättiksprit
  • 2 msk strösocker
  • 4 msk vatten
  • 1 dl gräddfil
  • 2 tsk dijonsenap
  • Salt och peppar
  • 3 msk hackad gräslök
  • 100 g färskost
  • 150 g kallrökt lax
  • 4 skivor lantbröd
  • 2 msk smör
  • Krasse
  • Citron

Gör så här

  1. Skala, kärna ur och skär äpplena i tärningar, 1×1 cm. Koka upp ättika, socker och ­vatten, häll över äpplet. Låt kallna.
  2. Blanda gräddfil med dijon och smaka av med salt och peppar.
  3. Rör ihop färskost med gräslök. Stek brödskivorna i smör. Bred på färskost, lägg på avrunnet äpple, dijonsås och lax.
  4. Klipp över krasse och servera med en citronklyfta.
Fisk & skaldjur Förrätt Recept