4 portioner
Du behöver
- 2 äpplen
- 1 msk ättiksprit
- 2 msk strösocker
- 4 msk vatten
- 1 dl gräddfil
- 2 tsk dijonsenap
- Salt och peppar
- 3 msk hackad gräslök
- 100 g färskost
- 150 g kallrökt lax
- 4 skivor lantbröd
- 2 msk smör
- Krasse
- Citron
Gör så här
- Skala, kärna ur och skär äpplena i tärningar, 1×1 cm. Koka upp ättika, socker och vatten, häll över äpplet. Låt kallna.
- Blanda gräddfil med dijon och smaka av med salt och peppar.
- Rör ihop färskost med gräslök. Stek brödskivorna i smör. Bred på färskost, lägg på avrunnet äpple, dijonsås och lax.
- Klipp över krasse och servera med en citronklyfta.