4 portioner

Du behöver

  • 200 g äggnudlar
  • 5 salladslökar
  • 2 msk olja
  • 300 g broccolibuketter
  • 2 finhackade vitlöksklyftor
  • 3 ägg
  • 300 g tinade, förkokta jätteräkor utan skal
  • 2 msk fisksås eller soja
  • 2 msk limesaft
  • 1 tsk socker
  • 1 tsk färsk hackad röd chili eller sambal oelek
  • 50 g hackade jordnötter

Garnering

  • Färsk koriander
  • Färsk hackad röd chili

Gör så här

  1. Koka äggnudlar enligt förpackningens anvisning och låt dem rinna av i en sil.
  2. Rensa och skiva salladslök tunt. Spara lite för garnering.
  3. Värm olja i en djup panna eller wok och stek salladslök, broccolibuketter och vitlök en kort stund.
  4. Tillsätt ägg och stek i ca 1 minut under ständig omrörning.
  5. Lägg i nudlar, räkor, fisksås, limesaft, socker, chili och hälften av jordnötterna. Stek och blanda allt i 3–4 minuter.
  6. Lägg upp rätten på ett fat och garnera med salladslök, jordnötter, koriander och färsk chili.
Fisk & skaldjur Recept Thailändsk/vietnamesisk