4 portioner
Du behöver
- 200 g äggnudlar
- 5 salladslökar
- 2 msk olja
- 300 g broccolibuketter
- 2 finhackade vitlöksklyftor
- 3 ägg
- 300 g tinade, förkokta jätteräkor utan skal
- 2 msk fisksås eller soja
- 2 msk limesaft
- 1 tsk socker
- 1 tsk färsk hackad röd chili eller sambal oelek
- 50 g hackade jordnötter
Garnering
- Färsk koriander
- Färsk hackad röd chili
Gör så här
- Koka äggnudlar enligt förpackningens anvisning och låt dem rinna av i en sil.
- Rensa och skiva salladslök tunt. Spara lite för garnering.
- Värm olja i en djup panna eller wok och stek salladslök, broccolibuketter och vitlök en kort stund.
- Tillsätt ägg och stek i ca 1 minut under ständig omrörning.
- Lägg i nudlar, räkor, fisksås, limesaft, socker, chili och hälften av jordnötterna. Stek och blanda allt i 3–4 minuter.
- Lägg upp rätten på ett fat och garnera med salladslök, jordnötter, koriander och färsk chili.