4 portioner

Du behöver

  • 1 ½ dl buljong
  • 1 msk grön currypasta
  • 1 burk kokosmjölk
  • 2 msk fisksås eller soja
  • 1 msk socker
  • 1–2 msk limejuice eller citronjuice
  • 4 torkade limeblad eller 1 tsk finrivet lime- eller citronskal
  • 500 g sejfilé
  • 250 g grön sparris
  • 4–5 salladslökar

Servering

  • Färsk koriander
  • Kokt jasminris (ev garnerad med ananas och granatäppelkärnor)

Gör så här

  1. Häll buljong och grön currypasta i en kastrull och koka upp. Tillsätt kokosmjölk, fisksås, socker, limejuice och limeblad. Koka upp och låt sjuda ca 10 minuter under lock.
  2. Skär fisken i tärningar. Bryt eller skär av de träiga ändarna på sparrisen. Skär sparrisen i 2–3 cm bitar.
  3. Lägg sparris och fisk i curryn och koka försiktigt upp. Låt sjuda ca 3–4 minuter.
  4. Smaka av och garnera med färsk koriander. Servera med jasminris.
Recept Thailändsk/vietnamesisk