4 portioner
Du behöver
- 1 ½ dl buljong
- 1 msk grön currypasta
- 1 burk kokosmjölk
- 2 msk fisksås eller soja
- 1 msk socker
- 1–2 msk limejuice eller citronjuice
- 4 torkade limeblad eller 1 tsk finrivet lime- eller citronskal
- 500 g sejfilé
- 250 g grön sparris
- 4–5 salladslökar
Servering
- Färsk koriander
- Kokt jasminris (ev garnerad med ananas och granatäppelkärnor)
Gör så här
- Häll buljong och grön currypasta i en kastrull och koka upp. Tillsätt kokosmjölk, fisksås, socker, limejuice och limeblad. Koka upp och låt sjuda ca 10 minuter under lock.
- Skär fisken i tärningar. Bryt eller skär av de träiga ändarna på sparrisen. Skär sparrisen i 2–3 cm bitar.
- Lägg sparris och fisk i curryn och koka försiktigt upp. Låt sjuda ca 3–4 minuter.
- Smaka av och garnera med färsk koriander. Servera med jasminris.