4 portioner
Du behöver
- 20 stora thailändska räkor, utan skal
- 200 g filéer av pomelo (eller grapefrukt)
- 4 msk finhackad schalottenlök
- 2 vitlöksklyftor, finhackade
- 2 msk olja
- 1 ½ dl kokosmjölk
- 1 tsk färsk hackad chili eller
- Sambal oelek
- 1–2 msk fisksås
- 2–3 msk limesaft
- 1 tsk socker
- 1 ½ dl kokoschips
- 1 dl jordnötter
Garnering
- Färsk koriander
- Limeklyftor
Gör så här
- Koka räkorna i lättsaltat vatten ca 5 minuter. Låt dem rinna av i en sil. Du kan också köpa färdigkokta räkor som får tina och rinna av i en sil.
- Fräs lök och vitlök i olja i en liten kastrull. Tillsätt kokosmjölk och chili. Koka i 2–3 minuter. Smaksätt med fisksås, limesaft och socker. Häll upp i en skål för avkylning.
- Hacka jordnötter och kokoschips grovt. Blanda de avsvalnade räkorna i kokossåsen. Vänd sedan ihop räkblandningen med jordnötter och kokoschips. Lägg i pomelofiléerna och blanda försiktigt. Fördela på ett serveringsfat. Garnera med färsk koriander och limeklyftor.