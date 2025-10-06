4 portioner

Du behöver

  • 20 stora thailändska räkor, utan skal
  • 200 g filéer av pomelo (eller grapefrukt)
  • 4 msk finhackad schalottenlök
  • 2 vitlöksklyftor, finhackade
  • 2 msk olja
  • 1 ½ dl kokosmjölk
  • 1 tsk färsk hackad chili eller
  • Sambal oelek
  • 1–2 msk fisksås
  • 2–3 msk limesaft
  • 1 tsk socker
  • 1 ½ dl kokoschips
  • 1 dl jordnötter

Garnering

  • Färsk koriander
  • Limeklyftor

Gör så här

  1. Koka räkorna i lättsaltat vatten ca 5 minuter. Låt dem rinna av i en sil. Du kan också köpa färdigkokta räkor som får tina och rinna av i en sil.
  2. Fräs lök och vitlök i olja i en liten kastrull. Tillsätt kokosmjölk och chili. Koka i 2–3 minuter. Smaksätt med fisksås, limesaft och socker. Häll upp i en skål för avkylning.
  3. Hacka jordnötter och kokoschips grovt. Blanda de avsvalnade räkorna i kokossåsen. Vänd sedan ihop räkblandningen med jordnötter och kokoschips. Lägg i pomelofiléerna och blanda försiktigt. Fördela på ett serveringsfat. Garnera med färsk koriander och limeklyftor.
Recept Thailändsk/vietnamesisk