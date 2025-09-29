Fler recept av Jonas Cramby
RECEPT: Smashad gurksallad med chili crisp
RECEPT: Krämig vodkapasta med ‘nduja
INTERVJU: Hemma i köket hos Jonas Cramby: ”Jag älskar smaken av chili”
4 portioner
Du behöver
- 2 pkt kikärtor, à 400 g
- 1 tsk bakpulver
- ½ citron, pressad saft
- 1 vitlöksklyfta
- 2 dl tahini
- 2 tsk salt
- 1 tsk spiskummin
- ca 1 ½ dl iskallt vatten
Topping
- 50 g smör
- 2 msk harissa
- 1 näve potatischips
- 1 msk gochugaru, koreanskt chilipulver (eller vanligt)
Servering
- Pitabröd och/eller dippgrönsaker
Gör så här
- För en maximalt krämig hummus låt, de färdigkokta kikärtorna sjuda med bakpulver i cirka 5–10 minuter tills de tunna skalen börjar lossna. Skölj av kikärtorna ett par gånger i ljummet vatten och försök få bort så mycket skal det går.
- Häll citronsaft, vitlök, tahini, salt och spiskummin i en matberedare och mixa i cirka 1 minut till jordnötssmörkonsistens. Häll på det iskalla vattnet medan matberedaren går och mixa tills det blir slätt och fluffigt.
- Tillsätt kikärtorna och mixa i cirka 3 minuter tills det blir krämigt. Smaka eventuellt av med mer salt och citron och späd med lite mer iskallt vatten om hummusen känns för stabbig.
- Skeda upp hummusen på ett fat och gör en snygg fördjupning med baksidan av en sked. Bryn smör och harissa i en liten kastrull och skeda över. Toppa med potatischips och lite chilipulver.
- Servera gärna med pita- eller flatbread och/eller grönsaker att dippa.