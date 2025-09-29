Fler recept av Jonas Cramby

4 portioner

Du behöver

  • 2 pkt kikärtor, à 400 g
  • 1 tsk bakpulver
  • ½ citron, pressad saft
  • 1 vitlöksklyfta
  • 2 dl tahini
  • 2 tsk salt
  • 1 tsk spiskummin
  • ca 1 ½ dl iskallt vatten

Topping

  • 50 g smör
  • 2 msk harissa
  • 1 näve potatischips
  • 1 msk gochugaru, koreanskt chilipulver (eller vanligt)

Servering

  • Pitabröd och/eller dippgrönsaker

Gör så här

  1. För en maximalt krämig hummus låt, de färdigkokta kikärtorna sjuda med bakpulver i cirka 5–10 minuter tills de tunna skalen börjar lossna. Skölj av kikärtorna ett par gånger i ljummet vatten och försök få bort så mycket skal det går.
  2. Häll citronsaft, vitlök, tahini, salt och spiskummin i en matberedare och mixa i cirka 1 minut till jordnötssmörkonsistens. Häll på det iskalla vattnet medan matberedaren går och mixa tills det blir slätt och fluffigt.
  3. Tillsätt kikärtorna och mixa i cirka 3 minuter tills det blir krämigt. Smaka eventuellt av med mer salt och citron och späd med lite mer iskallt vatten om hummusen känns för stabbig.
  4. Skeda upp hummusen på ett fat och gör en snygg fördjupning med baksidan av en sked. Bryn smör och harissa i en liten kastrull och skeda över. Toppa med potatischips och lite chilipulver.
  5. Servera gärna med pita- eller flatbread och/eller grönsaker att dippa.
Recept Smårätter & tillbehör