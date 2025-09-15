4 portioner

Du behöver

Päron

  • 4 päron
  • 1 citron
  • ½ dl lönnsirap
  • 100 g smör
  • 50 g pekannötter
  • 50 g strösocker
  • 100 g mjöl
  • 50 g havregryn

Servering

  • Lönnsirap
  • 2 dl grekisk yoghurt

Ugn: 180 °

Gör så här

  1. Skölj päronen och dela dem i halvor. Ta bort kärnhuset. Lägg päronhalvorna tätt ihop i en ugnsfast form.
  2. Droppa citronsaft och lönnsirap över päronen.
  3. Smält smöret i en liten kastrull. Hacka nötterna grovt. Blanda smält smör, hackade nötter, strösocker, mjöl och havregryn i en skål till en smuldeg. Fördela smuldegen över päronen.
  4. Placera formen på en plåt i mitten av ugnen. Baka päronen i 30–35 minuter tills smuldegen är gyllene och krispig. Servera päronen varma med lönnsirap och grekisk yoghurt.
Efterrätter & tårtor Recept