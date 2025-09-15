4 portioner
Du behöver
Päron
- 4 päron
- 1 citron
- ½ dl lönnsirap
- 100 g smör
- 50 g pekannötter
- 50 g strösocker
- 100 g mjöl
- 50 g havregryn
Servering
- Lönnsirap
- 2 dl grekisk yoghurt
Ugn: 180 °
Gör så här
- Skölj päronen och dela dem i halvor. Ta bort kärnhuset. Lägg päronhalvorna tätt ihop i en ugnsfast form.
- Droppa citronsaft och lönnsirap över päronen.
- Smält smöret i en liten kastrull. Hacka nötterna grovt. Blanda smält smör, hackade nötter, strösocker, mjöl och havregryn i en skål till en smuldeg. Fördela smuldegen över päronen.
- Placera formen på en plåt i mitten av ugnen. Baka päronen i 30–35 minuter tills smuldegen är gyllene och krispig. Servera päronen varma med lönnsirap och grekisk yoghurt.