Med maräng, hallon och choklad blir Evas sommartårta en succé när det ska serveras fika. Den går dessutom enkelt att göra och du kan använda bär efter säsong och tillgång.

Skicka in ditt allra bästa recept!

Vår matskribent Kerstin Svensson lagar upp utvalda rätter efter inskickat recept. Maten blir fotograferad och publicerad i Icakuriren.

Mejla favoriten@icakuriren.se

Skriv ”Läsarfavoriten”,

Icakuriren, 205 07 Malmö.

Obs! Glöm inte att bifoga telefonnummer och en bild på dig själv.

Vinn vacker duk!

Publicerade recept får en vacker blå/vit duk i paisley-mönster, värde 300 kr.

4–5 portioner

Du behöver

3 äggvitor

2 dl strösocker

1 msk potatismjöl

1 tsk bakpulver

Servering

3–4 dl vispgrädde

100–200 g blockchoklad

Hallon (eller andra bär)

Citronmeliss

Ugn: 125°

Gör så här