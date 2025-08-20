Skicka in ditt allra bästa recept!
4–5 portioner
Du behöver
- 3 äggvitor
- 2 dl strösocker
- 1 msk potatismjöl
- 1 tsk bakpulver
Servering
- 3–4 dl vispgrädde
- 100–200 g blockchoklad
- Hallon (eller andra bär)
- Citronmeliss
Ugn: 125°
Gör så här
- Rita en rundel 24 cm i diameter, på ett bakplåtspapper. Använd gärna en tallrik som mall.
- Vispa äggvitorna till hårt skum. Tillsätt hälften av sockret under vispning och vispa till en fast maräng.
- Vänd försiktigt ner resten av sockret blandat med potatismjöl och bakpulver.
- Bred ut smeten i rundeln och grädda mitt i ugnen i 90 minuter. Låt marängen kallna.
- Vispa grädden och blanda den med grovhackad choklad, spara lite till garnering. Bred grädden över bottnen och strö över resten av chokladen. Garnera med hallon citronmeliss. Ställ tårtan kallt till den ska serveras.