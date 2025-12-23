Folkskoleläraren som blev programledare
Bengt Feldreich utbildade sig till folkskollärare. I början av sin karriär undervisade han på dagarna och gjorde program för Radiotjänst, sedermera Sveriges Radio, om kvällarna. 1955 fick han jobb på tv. Där stannade han i trettio år.
Bengt Feldreich föddes i Stockholm
Bengt Walter Feldreich, föddes den 12 september 1925 i Stockholm. Han gick bort 2019. Hans familj, som kom från nuvarande Tyskland, beslöt att söka lyckan i Stockholm 1895. 1911 blev de svenska medborgare.
Både folkbildning och underhållning
Bengt Feldreich var bland annat programledare i tv-programmet ”Kvitt eller dubbelt – Tiotusenkronors-frågan”, ett frågesports-program i SVT. Här gör tv-teamet sig klara i tv-studion för att börja spela in programmet, året är 1961.
Bengt Fredreich som Benjamin Syrsa
Bengt har, som vi alla vet, gått till historien som Benjamin Syrsas röst på julafton, där han sjunger Ser du stjärnan i det blå. Han har även varit den svenska berättarrösten i ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” sedan starten 1960. Även efter sin pensionering 1985 fortsatte Feldreich läsa in korta ”prator” för det aktuella årets nytillkomna filminslag.
Snillen spekulerar
”Snillen spekulerar” är ett populärvetenskapligt samtalsprogram, producerat av Sveriges Television, där några av årets nobelpristagare diskuterar forskningens villkor. Programmet sänds årligen i samband med att nobelpriset delas ut i december. Programmet började sändas i slutet av 1950-talet, först i radio och därefter i tv, och under de första 26 åren hette programledaren just Bengt Feldreich. Idag produceras programmet av SVT i samarbete med BBC World, och heter på engelska ”Nobel Minds”.
På bilden ses ”Snillen spekulerar” 1983 med Bengt Feldreich, Jackie Klopp, Chandrasekhar Subramanyan, Barbara McClintock, William Fowler och Henry Taube.
Bengt Feldreich och månlandningen
På bilden ovan ses Bengt Feldreich tillsammans med den brittiske astronomiprofessorn sir Patrick Caldwell-Moore inför världens första bemannade månlandning. Den 20 juli 1969 programledde han dessutom en helkväll med anledning just av nyss nämnda månlandning. Apollo 11 landade på månen och befälhavaren Neil Armstrong och piloten Buzz Aldrin blev de första människorna att sätta sin fot på månen. Foto: Sjöberg Bild
Medalj av kungen och drottningen
Programledaren Bengt Feldreich tar på slottet emot en medalj från kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia i juni 1977.
Bengt Feldreich intervjuade även kungaparet i tv-programmet ”Kungen, drottningen och barnen”, som sändes första gången på nyårsafton 1985. Dessförinnan kommenterade han kungabröllopet den 19 juni 1976 tillsammans med Lennart Hyland.
Bengt Feldreich fick fyra barn tillsammans med sin hustru Anna-Lisa, som gick bort 2002. Två döttrar, Gerd och Anne, och två söner, Sten och Jan.
Här ovan närvarar Bengt, tillsammans med dottern Anne Robinsson, vid Sveriges Radios 90-årsfirande i Berwaldhallen den 21 augusti 2015. Sonen Sten Feldreich är en före detta basketspelare som spelat i svenska landslaget. Efter debuten 1975 gjorde han 190 landskamper.