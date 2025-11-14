Ett grattis är på sin plats. I år firar nämligen Anni-Frid sin 80-årsdag. Mer än ett halvt sekel efter att hon erövrade världen med supergruppen ABBA är hon ännu ett hushållsnamn. Vi firar hennes födelsedag genom några väl valda bilder.

Foto: Getty Images

Från Norge till Sverige

Hon såg dagens ljus i Ballangen i norra Norge den 15 november 1945. När hon var 2 år gammal dog hennes mamma i njur-svikt och hon kom att växa upp med sin mormor i svenska Torshälla. På bilderna är Anni-Frid 7 månader respektive 5 år gammal.

Foto: Getty images

Abba blev världsstjärnor i raketfart

I Stockholm 1974 vann Anni-Frid tillsammans med Benny Andersson, Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus Melodifestivalen med Waterloo. De vann, som bekant, även Eurovision Song Contest i Brighton, Storbritannien, samma år –och succén var ett faktum.

LÄS ÄVEN: Waterloo blev startskottet för världssuccén Abba

Foto: Getty images

Anni-Frid ”Frida” Lyngstad

Anni-Frid Lyngstad blev Frida med hela världen när Abbas karriär tog fart. Med sin distinkta röst och eleganta utstrålning har hon förblivit en älskad ikon hos flera generationer.

Foto: Getty images

Solokarriär på egna ben

Efter att Abba dominerat discoscenen i mer än ett decennium – med hits som Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia och Super Trouper – tog Anni-Frids solokarrär vid. Här syns hon i New York 1982.

Foto: TT

Musikalen Mamma Mia

Det kan väl inte ha undgått någon att musikalen ”Mamma Mia”, baserad på ett urval av Abbas låtar från 1970- och 1980-talen, även blev film med superstjärnorna Meryl Streep och Christine Baranski i några av rollerna? Här ses Meryl Streep, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Christine Baranski under filmpremiären i Stockholm den 4 juli 2008.

Foto: TT

Populär platta

I Polars studio spelade Anni-Frid Lyngstad in solo-LP:n ”Something’s Going On” tillsammans med brittiske musikern Phil Collins.