Från Norge till Sverige
Hon såg dagens ljus i Ballangen i norra Norge den 15 november 1945. När hon var 2 år gammal dog hennes mamma i njur-svikt och hon kom att växa upp med sin mormor i svenska Torshälla. På bilderna är Anni-Frid 7 månader respektive 5 år gammal.
Abba blev världsstjärnor i raketfart
I Stockholm 1974 vann Anni-Frid tillsammans med Benny Andersson, Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus Melodifestivalen med Waterloo. De vann, som bekant, även Eurovision Song Contest i Brighton, Storbritannien, samma år –och succén var ett faktum.
Anni-Frid ”Frida” Lyngstad
Anni-Frid Lyngstad blev Frida med hela världen när Abbas karriär tog fart. Med sin distinkta röst och eleganta utstrålning har hon förblivit en älskad ikon hos flera generationer.
Solokarriär på egna ben
Efter att Abba dominerat discoscenen i mer än ett decennium – med hits som Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia och Super Trouper – tog Anni-Frids solokarrär vid. Här syns hon i New York 1982.
Musikalen Mamma Mia
Det kan väl inte ha undgått någon att musikalen ”Mamma Mia”, baserad på ett urval av Abbas låtar från 1970- och 1980-talen, även blev film med superstjärnorna Meryl Streep och Christine Baranski i några av rollerna? Här ses Meryl Streep, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Christine Baranski under filmpremiären i Stockholm den 4 juli 2008.
Populär platta
I Polars studio spelade Anni-Frid Lyngstad in solo-LP:n ”Something’s Going On” tillsammans med brittiske musikern Phil Collins.