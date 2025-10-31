Ett grattis är på sin plats. I år har nämligen en av våra allra mest folkkära artister stått på scen i inte mindre än 70 år. Vi firar Siw Malmkvist fantastiska karriär genom några väl valda bilder ur hennes liv.

Foto: Wikimedia Commons

Började i unga år

Karriären påbörjades redan i tonåren hemma i Skåne där Siw sjöng med olika orkestrar. En sångtävling 1955 blev startskottet för hennes lysande karriär. Här i Melodifestivalen 1961 med låten April April. Hon vann tillsammans med Gunnar Wiklund.

Foto: Sjöberg Bild

Stjärna på vita duken

Siw spelade Eivor, Rockys fru, i den då omåttligt populära filmen Varning för Jönssonligan från 1981 med Gösta Ekman som Charles-Ingvar ”Sickan” Jönsson, Ulf Brunnberg som Vanheden och Nils Brandt som Eivors make Rocky.

Foto: Sjöberg Bild

Folkkär karaktär

1980 iklädde Siw sig rollen som Astrid Lindgrens Pippi Långstrump på teatern Folkan. En stor succé.

Foto: TT

I goda vänners lag

Siw Malmkvist har genom åren turnerat flitigt i landets folkparker och satt upp flera krogshower. Hon deltog i Moraeus med mera, tv-programmet med Kalle Moraeus som programledare, samtidigt som Ann-Louise Hansson och Barbro ”Lill-Babs” Svensson. Tillsammans med Lill-Babs och Wnche Myhre hade hon även en krogshow på Hamburger Börs i Stockholm i mitten av 1990-talet.

Foto: Getty Images

Känt ansikte

Här ovan ses Siw i den tyska musikshowen Goldene Schlagerparade 1992.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Kändis i Tyskland

1959 lanserades Siw Malmkvist i dåvarande Västtyskland och det stora genombrottet lät inte vänta på sig. 1961 slog hon igenom med Danke für die Blumen, tysk version av Du förstår ingenting som snart låg högt på landets listor och Siw gästade flera tyska tv-program.

Foto: Sjöberg Bild

Älskad julkalender

Siw Malmkvist var en av våra mest älskade skådisar som var med i den populära julkalendern Trolltider,1979. Siw spelade fen Dorabella, Stig Järrel var vaktmästare Gorm, Birgitta Andersson spelade Tova, Ted Åström Kotte och Lena-Pia Bernhardsson såg vi som Häxan Mara.

Siw med dottern Tove. Foto: Sjöberg Bild

Familjelivet

Siw Malmkvist växte upp i ett barnrike-hus i Landskrona tillsammans med sin pappa och mamma, Albert Malmkvist och Sigrid Lind, och sina åtta syskon. Här ses hon med dottern Tove någon gång på 1970-talet. Toves pappa är Siws förste make, den finlandssvenske musikern Lasse Mårtenson. Siw levde tillsammans med Fredrik Ohlsson fram till dennes död 2023. Tillsammans med har de en son, Henrik. Bilden på paret är från 1974.

Siw och Fredrik. Foto: Sjöberg Bild

Foto: Sjöberg Bild

Värdinna i Hyland

Siws stora genombrott kom 1959, Då var hon värdinna i Lennart Hylands program Stora famnen.

Foto: TT

Enorm låtskatt

Tunna skivor kom att bli hennes största succé i Sverige. Näst största framgången var Läs inte brevet jag skrev dej. Totalt har Siw Malmkvist spelat in runt 600 låtar på tio olika språk (svenska, engelska, finska, norska, danska, tyska, franska nederländska, italienska och spanska) varav 40 låtar tagit sig in på Svensktoppen.