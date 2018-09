Det händer i november

Avig Maria – No more fucks to give med Mia Skäringer, konserthusturné med Charlotte Perrelli och dansteatern Det sjunde inseglet är bara några av höjdpunkterna i november.

”Avig Maria – No more fucks to give”, en uppdaterad version av Avig Maria enligt Mia Skäringer.

Örebro 2 nov

Prator och musik En föreställning med Mia Skäringer. Avig Maria – No more fucks to give, en uppdaterad version av Avig Maria. Enligt Mia Skäringer: "En hyllning till kvinnan – den feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag". Från 295 kr.

Fler städer och datum

Linköping 3–4/11

Gävle 7–8/11

Västerås 9/11

Karlstad 10–11/11

Uppsala 14–15/11

Göteborg 17–18/11

Halmstad 22/11

Malmö 23/11

Stockholm 24–25/11

I skrivande stund är några av föreställningarna slutsåld. Eventuellt släpps fler biljetter till vissa arenor. Håll koll på miaskaringer.se och blixten.se

Borås 3 nov

Konserthusturné Charlotte Perrelli. Flickan från Småland. I föreställningen, som bygger på kommande självbiografi med samma namn, bjuder hon plus band på en blandad repertoar med tillbakablickar. Åhaga, 495 kr.

Fler städer och datum

Halmstad 14/11

Örnsköldsvik, 22/11

Umeå 23/11

Luleå 24/11

Västerås 27/11

Örebro 28/11

Karlstad 29/11

Kalmar 30/11

Växjö 1/12

Karlskrona 2/12

Eskilstuna 8/12

Stockholm 10/12

Stockholm 8 nov

Klassiker Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Scalateatern. Henrik Dorsin har bearbetat Tage Danielssons berättelse och gjort ny musik. Spelas fram till 28 dec. Biljetter från 435 kr.



Uppsala 17 nov

Dansteater Det sjunde inseglet av Ingmar Bergman blir en föreställning med även musik och dans på Uppsala stadsteater.

Fler datum: 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 30/11, 1/12, 8/12, 9/12 och 18/12. Biljetter 120–360 kr.

Karlskrona 22 nov

Julkonsert Christmas Night, för sjätte året, den här gången med Magnus Carlsson, Elisa Lindström, Tommy Nilsson och Sofia Källgren. Finstämda julklassiker och nya favoriter. Konserthusteatern, 650 kr.

Ytterligare 22 svenska städer får besök med avslut 22/12 i Göteborg, se turnéplan på christmasnight.se

Piteå 26 nov

Julmusik med kör Anna-Lottas jul. Anna-Lotta Larsson i sin 25:e rikstäckande julturné. Tillsammans med lokala körer och 1200 körsångare, från Luleå i norr till Halmstad i söder, Stora Salen, Studio Acusticum, 375 kr.

Fler städer och datum

Luleå 27/11

Vännäs 29/11

Bygdeå 30/11

Uppsala 3/12

Norrtälje 4/12

Västerås 5/12

Katrineholm 7/12

Alingsås 10/12

Borås 11/12

Jönköping 13/12

Kinna 14/12

Göteborg 15/12

Norrköping 17/12

Stockholm 19/12

Stockholm 27 nov

Dansföreställning Oscyl. Franska duon Héla Fattoumi och Éric Lamoureaux tar med sig sju dansare och sju svajande skulpturer till Dansens Hus. Även 28/9. Biljetter från 150 kr.



Nyköping 28 nov

Rock n' Roll X-mas, med The Refreshments Nu för 16:e året i rad för den som söker ett alternativ till det traditionella. Gäst: Nisse Hellberg från Wilmer X. Enligt programmet "en afton helt utan stilla nätter i rock'n'rollens tecken". Nyköpings teater, 495 kr.

Fler städer och datum

Malmö 29/11

Kristianstad 30/11

Nässjö 1/12

Växjö 2/12

Kungsbacka 5/12

Karlstad 6/12

Östersund 7–8/12

Sundsvall 11/12

Gävle 12/12

Göteborg 13/12

Varberg 14/12

Karlshamn 15/12

Vara 16/12

Stockholm 18/12

Jönköping 19/12

Norrköping 20/12

Bollnäs 21/12

Västerås 22/12

Stockholm 30 nov

Julbordsshow Cirkus Cirkör på Artipelag i Gustavsberg, öster om Stockholm. Besökarna bjuds på det senaste inom nycirkusgenren, Biljetter 895 kr. 30/11–15/12.

Mer info artipelag.se