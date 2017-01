Vinn nya albumet ”A Wonderful World" med Susan Boyle

"A Wonderful World" är ett makalöst album som bidrar till den varmaste stämningen man kan önska sig. 10 vinnare!

På albumet sätter Susan Boyle sin vackra röst och charm bakom klassiker som "What A Wonderful World", "When I Fall In Love - Featuring Nat King Cole, Angels", "Somewhere Out There" - "Featuring Michael Bolton", "Always On My Mind", "May You Never Be Alone" och "When You Wish Upon A Star".

Vi får även höra Susans version av Madonnas "Like A Prayer", Robbie Williams "Angels" och ABBA's "I Have A Dream".

10 vinnare får denna cd, värde ca 149 kr.

Svara på tävlingsfrågan nedan senast den 27 januari.