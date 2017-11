Mia Parnevik om En resa för livet: Bortom allt det tunga mötte vi eldsjälarna

Under 8 dagar i september var Mia och Penny Parnevik på besök hos SOS Barnbyar

i Nepal. För oss berättar Mia om sina upplevelser, och om hur man möter

barn med minimala förutsättningar.

– Detta var, om något, en resa för livet.

Foto: SOS Barnbyar

Kavre, strax utanför Kathmandu i Nepal, är ett av de ställen där SOS Barnbyar har sin mest etablerade verksamhet. Sedan 1960-talet har organisationen varit aktiv här. Detta som ett resultat av ett land som länge varit drabbat av extrem fattigdom; man räknar att kring 4,7 miljoner barn lever eller riskerar ett liv i utanförskap.

Under våren 2015 slog en kraftig jordbävning till i Nepal, som mätte 7,8 på richterskalan. SOS Barnbyar har sedan dess haft en högre närvaro i området. För att synliggöra de allra mest utsatta barnen i Nepal och deras behov har man låtit sex svenska profiler åka ner till Nepal och ta del av verksamheten. En av dem var Mia Parnevik.

– Vi var där för att spela in ett program, men upplevelsen var allt bortom fräscha tv-studios, smink och annan yta. All personal på plats var så proffsig och vi fick till en fin gemenskap. Eftersom att vi alla var ute på olika platser under dagarna sågs vi egentligen bara sent på kvällen. Då blev det alltid långa samtal om det vi hade varit med om. Och om någon kramade om en lite lätt, kom tårarna direkt.

Mia och Penny Parnevik spenderade 8 dagar i SOS barnbyn i Kavre. Foto: SOS barnbyar

Ni var i Nepal i över en vecka, vad fick ni göra om dagarna?

– Jag teamade upp med Robert Aschberg och vi spenderade dagarna ihop. Det första vi gjorde var att åka till ett jourhem där man tog in barn direkt från gatan. Barn som rent ut sagt levde i ett helvete. Många gick på droger och var sjuka på andra sätt. Ute på gatan var det smutsigt och lukten som man möttes av är svår att glömma. Bortom allt det tunga möttes vi dock av eldsjälar. Dels i barnen, dels i de som arbetade på hemmet. Det var en fin mix av olika människor. Dagen efter var vi på besök uppe i ett berg, där ligger det hem som är steg två innan man kommer till själva barnbyn. Här var situationen inte lika akut för de som bodde där, men ändå orolig, eftersom barnen inte vet om de får komma till byn eller inte. Under alla dagar hade vi med oss guider som tidigare levt i barnbyn och jag kände att de var ett levande bevis på att arbetet funkar.

Hur var det att resa med din dotter Penny?

– Först och främst var det Pennys förtjänst att vi ens åkte. Hon övertygade mig, jag har varit iväg på liknande resor och vet hur otroligt tufft det är. Penny har alltid haft en stark tro på att hon kan göra skillnad, så jag visste någonstans att hon skulle klara det fint. Skådespelaren Filip Berg, som Penny åkte runt med, kom fram i slutet av resan och sa att hon var den som höll uppe hela teamet. Det gör mig väldigt stolt som mamma och det var fantastiskt att vi kunde dela detta ihop.

Berätta om mötet med barnen.

– Först kändes det som en mardröm. Jag tror aldrig jag har varit så… Jag vet inte, det tar oerhört hårt på en. Barn som är förstörda men som samtidigt ger en sitt förtroende och som vill öppna upp sig.

Jag mötte en 8-årig flicka som var så otroligt givmild fast hon själv inte hade så mycket. Hon hade det på något sätt i ryggraden vad det innebär att ge tillbaka.

I barnbyn finns bland annat en skola. Foto: SOS Barnbyar

Vad minns du starkast från er resa?

– Två små pojkar som bodde i det andra hemmet vi besökte. De var bröder och båda otroligt trasiga men så fina. Vi började spela kula med dem båda. Den ena av bröderna var framåt och ville gärna interagera, medan den andra var blyg och försynt. Någonstans möttes vi ändå i kulspelet.

När vi lämnade fick vi inte veta om de skulle få komma till barnbyn eller inte, vilket var tungt. Men de ringde faktiskt från produktionen för två dagar sedan och berättade att de kommit in… Jag blev så jäkla lycklig.Nu kan de sova i en egen säng.