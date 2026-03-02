Byt ut kökets prylar i plast till glas, rostfritt stål och naturmaterial som trä, bomull och lin. Det är miljövänliga alternativ som är mer hållbara och hälsosamma.

Vi använder plastprylar till mycket i köket, för allt från matlagning och bakning till matförvaring. Plast är gjort av olja och därför miljöfarligt. Problemet är också att mikroplaster kan spridas i naturen och även in i våra kroppar. Därför är det bättre att byta ut plasten mot miljö- och hälsovänliga alternativ.

För matförvaring är istället glaslådan en klassiker. I guiden finns en låda från Lagerhaus som klarar ugn, mikro, frys och är utmärkt även som lunchbox. Vid upphettning i mikrougn är glas mer hälsosamt än många mjuka plastmaterial och slitna lådor som kan släppa ut skadliga kemikalier och mikroplaster.

Naturmaterial är också att föredra, exempelvis lin som gör disktrasor slitstarka och dessutom torkar snabbt. Disktrasan från Växbo finns också i många fina färger.

Smart bivaxduk istället för plastfolie

Istället för plastfolie kan dukar i bomull och bivax användas för matförvaring. De formas med handvärme som lock över skålar och annat. Från Gustaf & Linnea kommer några bivaxdukar i fina mönster, bland annat med ringblommor i glada färger.

Träredskap har människan använt i matlagning sedan urminnes tider, och för den händige går det så klart också att göra egna för att få en personlig prägel. I guiden finns ett set med stekspade, gaffel och slev i bok från Clas Ohlson som är sköna att hålla i. Redskapen är något tjocka, men fungerar helt okej. De är skonsamma mot grytor och stekpannor och köpet är dessutom prisvärt – bara 59 kronor. För samma pris finns en diskborste från Åhléns som har borst i naturmaterialet sisal med tillräcklig hårdhet.

Bivaxdukar i bomull och köksredskap i trä och rostfritt stål är miljövänliga alternativ till plastprylar. Foto: Lena Hedman

Att välja skärbrädor i trä är bättre än plast – som nöts med tiden och små plastpartiklar riskerar att hamna i maten. Kockums skärbräda i bok är även fin för uppläggning av plockmat och ostar. Det är viktigt att olja in skärbrädor och träredskap för längre hållbarhet, gärna med en neutral matolja. Här är det handdisk som gäller och träet ska torka luftigt.

Rejält med rostfritt stål

Köksprylar i rostfritt stål är slitstarka och kan ofta fyndas på loppis. Stålskålar är allsidiga och kan användas till matlagning och bakning.

I guiden finns en vispskål från Jonas of Sweden med rundad botten som gör det enklare att vispa.

Ett durkslag för att hälla av pastavattnet kommer från Ica, med handtag som ger bra grepp och lagom stora hål. I guiden finns också Gastromax tunna och lätta måttsats i rostfritt stål med hel och halv deciliter, matsked och tesked.

Från Ikea kommer ett set i rostfritt stål med stekspade, slev, pastaslev och soppslev. Det är rejäla och hållbara redskap, även om speciellt soppsleven är i största laget.

Stekspadar i rostfritt stål passar stekpannor i gjutjärn, kolstål och rostfritt stål som också är mycket hållbara, jämfört med modeller med beläggning som slits ut efter hand.

Lista och test av köksredskap

Vi har valt köksredskap som ofta används, och testat dem vid matlagning, bak och matförvaring. För varje produkt har vi skrivit ner plus och minus. Priserna kan vara olika i butiker.

Köksredskap i trä, 3 delar

Pris: 59 kr

Material: Bok

Storlek: 30 x 6-7 cm.

Köpinfo: Clasohlson.com

Plus: Prisvärt för slev, gaffel och stekspade. Naturmaterial. Stabila och fina. Trä är skonsamt att röra i gryta med, steka eller baka. Sköna att hålla i. Upphängningshål. FSC-märkt.

Minus: Något tjockare redskap (sleven är bäst att röra med och inte sleva). Bör oljas in med matolja. Handdisk.

Diskborste i trä

Pris: 59 kr

Material: Bok, sisal och rostfritt stål.

Storlek: 30 x 1,5-5 cm.

Köpinfo: Ahlens.se

Plus: Bra pris. Naturmaterial. Bekvämt handtag. Borststråna är tillräckligt hårda. Kan torka hängande i metallring. Märkt med Svanen, Bra Miljöval, EU-Ecolabel och FSC.

Minus: Trädelarna bör oljas in för hållbarhet. Endast handdisk och lufttorka ordentligt.

Matlåda i glas

Pris: 79 kr

Material: Glas, lock i polypropen och silikontätning

Storlek: 13,5 x 7 cm. 840 ml.

Köpinfo: Lagerhaus.se

Plus: Utmärkt till matförvaring och lunchlåda. Glas drar inte åt sig lukt eller smak. Ugnsfast till 250 grader, tål mikro, nedfrysning och maskindisk. Flera storlekar, även runda formar.

Minus: Tungpackad på utflykt (välj då gärna lådor i rostfritt stål som också är stötsäkra).

Durkslag i rostfritt stål

Pris: 95 kr

Material: Rostfritt stål

Storlek: Diameter 26 cm. Höjd 11 cm.

Köpinfo: Ica.se

Plus: Lätt och funktionell med lagom stora hål. Bra grepp med handtag i sidor, och durkslaget kan hängas över eller ställas i diskhon. Rostfri och tålig. Kan diskas i maskin.

Minus: Korta sidogrepp är sämre att hänga över bred diskho (kan då ställas ner).

Köksredskap i rostfritt stål, 4 delar

Pris: 99 kr

Material:: Rostfritt stål

Storlek: 28-34 x 6,7-9,2 cm.

Köpinfo: Ikea.com/se

Plus: Bra pris för stekspade, slev, soppslev och pastaslev. Rostfritt och hållbart. Långa skaft når in i ugnen och ner i grytor. Upphängningshål. Tål maskindisk.

Minus: Något överdimensionerade redskap, speciellt soppsleven.

Gastromax måttsats i rostfritt stål, 4 delar

Pris: 99 kr

Material: Rostfritt stål

Storlek: 12 x 2,5-6,5 cm.

Köpinfo: Cervera.se och Orthexgroup.se

Plus: Rostfri och hållbar måttsats med tesked, matsked, hel och halv deciliter. Lätt och tunn med rundad form. Kan staplas, och fästas i metallring. Tål maskindisk.

Minus: Tunna skaftkanter är något vassa (håll mitt på i tumgreppet så blir det bekvämt).

Växbo disktrasa i lin

Pris: 115 kr

Material: Lin

Storlek: 33 x 33 cm.

Köpinfo: Vaxbolin.se

Plus: Naturmaterial. Hållbar, kan gnuggas med. Suger upp bra. God doft. Har hängare, torkar snabbt. Många fina färger. Kan tvättas i maskin. Tillverkad i Sverige (linet från EU).

Minus: Högre pris för en disktrasa.

Skärbräda i trä

Pris: 149 kr

Material: Bok

Storlek: 37 x 18 cm.

Köpinfo: Kockumsjernverk.se

Plus: Fin skärbräda till okej pris. Hållbar bok. Greppvänligt handtag. Hål för upphängning. Passar även för uppläggning av plockmat och ostar. Flera storlekar.

Minus: Ska diskas för hand och torkas med handduk. Bör oljas in regelbundet, välj neutral matolja.

Jonas of Sweden vispskål i rostfritt stål

Pris: 165 kr

Material: Rostfritt stål

Storlek: Diameter 21 cm. Höjd 9 cm. 1,5 l.

Köpinfo: Rekoshopen.se och Dalolinden.se

Plus: Hållbart alternativ till plastbunke. Rostfri. Rundad botten gör det lättare att vispa. Bred användning för matlagning och bakning. Flera storlekar.

Minus: Något högre ljud när vispen kommer nära stålskålen jämfört med plastbunkar.

Bivaxdukar 3-pack

Pris: 259 kr

Material: Bomull, bivax, tallharts och jojobaolja

Storlek: 23 x 23 cm, 28 x 28 cm, 35 x 35 cm.

Köpinfo: Gustafochlinnea.se

Plus: Naturliga ingredienser. Tre storlekar. Bra alternativ till plastfolie att täcka skålar (forma dukkanter med handvärme). Fina färger och mönster.

Minus: Högt pris. Vax är värmekänsligt, tvätta i kallt vatten (mindre hygieniskt för rå fisk och rått kött).