Färdigpanerad torsk och annan vit fisk är perfekt att laga när det är ont om tid. Bara att lägga fisken på en plåt i ugnen och vips är den klar! Vi har testat sex sorter med stor variation i smaken.

Sprödbakad vit fisk passar fint till potatis och klassisk remouladsås eller gräslökssås. En rätt som går snabbt att servera till vardags. Vi har testat att tillaga sex olika fabrikat av färdigpanerad fisk av antingen torsk eller Alaska pollock, som också ingår i torskfamiljen.

Härligt kripsig panering på vinnaren

Flera av de testade sorterna är goda. Favoriten är Lidls märke Ocean Sea med vit och fin torsk som har bra konsistens och en härligt krispig panering.

Högt betyg får också Findus Fish & Crisp som är prisvärd med stora fiskbitar. Paneringen är frasig och fisken saftig – i detta fall Alaska pollock som dock har en något lösare konsistens än vad torsk brukar ha.

Icas sort bjuder på fin torsk med god smak. Paneringen har bra kras, men här finns också en kladdighet mellan filéer och panering.

För torr panering

På samma sätt är det smetigt på insidan av Garants tjocka panering som är väl kompakt. Själva fisken, här Alaska pollock, är inte heller så god, och sammantaget ger vi därför lägsta betyget.

Dyrast i testet är Änglamark som innehåller fin torsk med bra konsistens, men tyvärr är samtidigt paneringen torr och det hela smakar mest ströbröd.

För den som önskar glutenfritt har Findus en sort med Alaska pollock som med god smak liknar originalet. Paneringen av majsmjöl och kikärtsmjöl har helt okej frasighet, även om den också känns aningen seg.

Findus har tillverkning i Frankrike och Lidl producerar i Polen. Testets övriga märken tillverkas i Sverige.

Välj hållbara sorter i fiskdisken

När det kommer till fiskens hållbarhetsaspekt brukar Alaska pollock anges vara miljömässigt bättre än torsk, men det beror också på var och hur fisksorterna är fångade. Se mer om detta på wwf.se/matguider/fiskguiden/

För att försäkra dig om att du väljer fisk från hållbart fiske kan du leta efter den blå märkningen MSC, (Marine Stewardship Council), vilken finns på alla sorter i detta test. MSC-märkningen visar att fisken är vildfångad, kommer från certifierat hållbart fiske med ett livskraftigt bestånd och att fisket sker med omtanke om havsmiljön.

Test: Färdigpanerad fisk – från lägst till högst betyg

Den panerade fisken har tillagats i ugn i cirka 20 minuter. Under tre tillfällen har vi smakat på fisken först enskilt och sedan med tillbehör. I varje förpackning, som är frysvara, finns fyra fiskbitar. Priser kan skilja i olika butiker. Betygen är 1-5 och det högsta är 5.

Garant Frasig firre – mindre god med lite fadd smak

Pris/per kilo: 49,90 kr/103,96 kr

Vikt: 480 g

Innehåll: Renskurna Alaska pollockfiléer (Theragra chalcogramma)* 57 %, vatten, vetemjöl, rapsolja, stärkelse (majs, vete), lökpulver, salt, jäst, bakpulver (E450, E500), solrosolja, druvsocker. *Fiskad med trål i nordöstra- och nordvästra Stilla havet.

Näringsvärde per 100 g: Energi 187 kcal, fett 8,3 g, varav mättat fett 0,7 g, kolhydrat 16 g varav sockerarter 0,5 g, protein 12 g, salt 0,7 g.

Köpinformation: Willys.se

Plus: Lägre pris. Frasig gyllenbrun panering. Rätt saftig fisk och stora bitar. Märkt med MSC och Nyckelhålet.

Minus: Mindre god med lite fadd smak. Lösare fisk. Kompakt panering som är kladdig på insidan.

Betyg: 1 av 5

Änglamark Panerad torsk – smakar mest ströbröd

Pris/per kilo: 68,95 kr/202,79 kr

Vikt: 340 g

Innehåll: Torskfilé** (Gadus morhua) 56 %, panering 44 % (ströbröd** innehåller vete, vatten, vetemjöl** med tillsatt mjölbehandlingsmedel E300), salt, solrosolja**. **Krav-ekologisk ingrediens. Krav-märkningen verifieras av HS certifiering AB. Enstaka ben kan förekomma. Fångstområde: Barents hav eller Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön (FAO 27, I eller II). Fångstredskap: Krokar och linor.

Näringsvärde per 100 g: Energi 194 kcal, fett 9,5 g varav mättat 1,2 g, kolhydrat 15 g varav sockerarter 0 g, protein 12 g, salt 0,7 g.

Köpinformation: Coop.se

Plus: Bra konsistens och god smak på fisken. Paneringen är fint gyllenbrun. Märkt med MSC, Krav och Nyckelhålet.

Minus: Torrare och rätt kompakt panering. Smakar mest ströbröd. Högst pris.

Betyg: 2 av 5

Ica Sprödbakade torskfiléer – bra konsistens

Pris/per kilo: 51,90 kr/144,17 kr

Vikt: 360 g

Innehåll: Renskurna filéer av torsk* (Gadus morhua) 56 %, ströbröd (vetemjöl, salt, druvsocker, jäst), vatten, rapsolja, vetemjöl, salt, citronjuicepulver, lök, socker, vitpeppar. *Fiskad med trål, lina eller snurrevad. Fångstzon Nordostatlanten FAO27. Enstaka ben kan förekomma.

Näringsvärde per 100 g: Energi 219 kcal, fett 10 g varav mättat fett 0,8 g, kolhydrat 19 g varav sockerarter 0,9 g, fiber 0,7 g, protein 13 g, salt 0,76 g.

Köpinformation: Ica.se

Plus: Bra kras i något grövre panering och mörkare gyllenbrun. God fisk med bra konsistens. MSC-märkt.

Minus: Något smetigt mellan panering och fisk.

Betyg: 3 av 5

Findus Glutenfria fiskfiléer – rätt frasig

Pris/per kilo: 59,95 kr/176,32 kr

Vikt: 340 g

Innehåll: Renskurna filéer av Alaska pollock* 59 % (Theragra chalcogramma), rapsolja, rismjöl 9,7 %, majsstärkelse, vatten, kikärtsmjöl 4,4 %, majsmjöl, salt, potatisstärkelse, kryddor (paprika, vitpeppar), druvsocker, lökpulver, kryddextrakt. *Fiskad i nordöstra eller nordvästra Stilla havet. Enstaka fiskben kan förekomma.

Näringsvärde per 100 g: Energi 206 kcal, fett 9,1 g varav mättat 0,8 g, kolhydrat 19 g varav sockerarter 0,5 g, fiber 0,5 g, protein 12 g, salt 0,98 g.

Köpinformation: Findus.se

Plus: Rätt frasig och gyllenbrun panering som är glutenfri – passar flera. Högst andel fisk och saftig. Märkt med MSC och Nyckelhålet.

Minus: Viss seghet i paneringen. Något lösare fisk.

Betyg: 3 av 5

Findus Fish & Crisp Gourmetfiléer –

Pris/per kilo: 58,90 kr/122,70 kr

Vikt: 480 g

Innehåll: Renskurna filéer av Alaska pollock* 56 % (Gadus chalcogrammus), berikat vetemjöl (vetemjöl, mineraler [kalcium, järn], vitaminer [niacin, tiamin]), vatten, rapsolja, vetestärkelse, bakpulver (E450, E500), salt, rismjöl, majsmjöl, druvsocker, senap, vitlökspulver, vetegluten, naturliga aromer (med senap), paprika, kryddextrakt. Kan innehålla spår av mjölk. *Fiskad i nordöstra eller nordvästra Stilla havet. Enstaka fiskben kan finnas kvar.

Näringsvärde per 100 g: Energi 216 kcal, fett 11 g varav mättat 0,8 g, kolhydrat 17 g varav sockerarter 0,5 g, fiber 0,6 g, protein 12 g, salt 0,72 g.

Köpinformation: Findus.se

Plus: Prisvärd med generös storlek. God smak och saftig fisk. Frasig, gyllenbrun och slätare panering. MSC-märkt.

Minus: Något lösare fisk.

Betyg: 4 av 5

Ocean Sea Panerade torskfiléer – god favorit

Pris/per kilo: 49,90 kr/138,61 kr

Vikt: 360 g

Innehåll: Torsk 55,6 %, vatten, vetemjöl, durumvete, rapsolja, salt, potatisstärkelse, solrosolja, svartpeppar, lök, surhetsreglerande medel (citronsyra), vitpeppar, druvsocker. Enstaka ben kan förekomma. Torsken är fångad i Barents hav, i norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön, Islands och Färöarnas socklar, Nordsjön samt Skagerack och Kattegatt med notar, trålar, nät/garn samt krokar och linor.

Näringsvärde per 100 g: Energi 190 kcal, fett 8,6 g varav mättat 0,7 g, kolhydrat 15,5 g varav sockerarter 0,5 g, fiber 0,7 g, protein 12,2 g, salt 1,01 g.

Köpinformation: Lidl.se

Plus: Vit och fin fisk med bra konsistens. God smak med en del citron. Krispig med något grövre panering som är gyllenbrun. MSC-märkt.

Minus: Citrontonen tar över något i eftersmaken.

Betyg: 5 av 5