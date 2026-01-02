En resa, två öar, tre världsarv. Följ med Icakuriren på strövtåg över öarna Lesvos och Chios, genom olivlundar, ­mastichaodlingar och medeltida byar där havet aldrig är långt borta. Vi går genom det genuina Greklands vardag och världsarv samt avnjuter god grekisk lokalproducerad mat och dryck!

TILL FOTS En resa, två öar, tre världsarv. Följ med på strövtåg över Lesvos och Chios, genom olivlundar, ­mastichaodlingar och medeltida byar där havet aldrig är långt borta. Vi upplever det genuina Greklands vardag och världsarv samt god lokalproducerad mat och dryck!

Strövtåg i Grekland 2026

En resa med ­innehållsrika dagar till fots i grekiska övärlden bland olivlundar, förstenade träd, romersk akvedukt och medeltida byar. Vi börjar på ön Lesvos, där det odlas druvor som ger fina viner, men ön är mest känd för sin ouzo som dricks och används i matlagning. På grannön Chios växer skinos, ett ständigt grönt träd som producerar en kåda som ger likören masticha. Egeiska havet bjuder kristallklart vatten och på andra sidan Mytilinisundet skönjs ­Turkiet.

Dag 1 Molyvos, Lesvos

Direktflyg till Lesvos, där buss väntar. Incheckning för två nätter på bekvämt hotell med pool. Molyvos är Lesvos viktigaste turistort med sin unika arkitektur, charmiga gränder och perfekt läge för att se solen gå ned i havet.

Vi ger oss ut på en kortare promenad i de kullerstensbelagda gränderna, beundrar den ottomanska arkitekturen och lär känna lite av stadens historia. Välkomstmiddag i den pittoreska hamnen.

Dag 2 Bergsvandring

Med buss beger vi oss upp i bergen vid Lesvos norra kust till byn Sykaminias med en slående utsikt över havet. Härifrån vandrar vi de tre kilometrarna från 300 meters höjd, till hamnbyn Skala Sykaminias. Här finns ett litet kapell på en klippa och vi äter lunch på en av hamnens tavernor. Den som vill kan promenera tillbaka till hotellet, 14 km på grusväg med möjlighet till svalkande bad längs vägen. Annars går bussen tillbaka för en avkopplande eftermiddag.

Dag 3 Museum, vinprovning och huvudstad

Vi checkar ut och åker sydväst på ön, där vi ser en kargare miljö och en skog av förstenade träd som vuxit här för mer än 15 miljoner år sedan. Vi promenerar cirka 4 km till det naturhistoriska museet i kustbyn Sigri.

Efter en god lunch i en bergsby besöker vi ett vinkooperativ. Grundarna har passion för vin, men också målet att finna sysselsättning för traktens yngre för att förhindra utflyttning till fastlandet.

Efter vinprovningen fortsätter vi mot huvudstaden

Mytilini och gör en rundvandring innan vi tar färjan som efter knappt tre timmar lägger till vid ön Chios.

Dekorativt målade hus i den genuina staden Pyrgi.

Dag 4 Chios & Mastichabyarna

Vi lämnar Chios stad och beger oss mot den södra delen av ön där mastichaträdet växer. Framställningen är så unik att den blivit ett immateriellt världsarv. Förutom i likör används kådan som smaksättare i tuggummi eller ingrediens i hud- eller tandkräm. Mastichabyarna är unika i sin arkitektur och vi besöker Pyrgi för att sedan vandra från Olympoi till Mesta. Vi återvänder till vårt hotell i Chios stad och du har egentid fram till vår gemensamma middag.

Dag 5 Kloster och mezelunch

Dagen börjar med en busstur till det Unescoskyddade klostret Nea Moni med anor från 1100-talet, uppe i bergen. Klostret är känt för sina mosaiker. Dagen fortsätter med en enkel, men något längre vandring, från byn Volissos. Lön för mödan blir en lunch med meze (grekiska smårätter) och ett besök på en vingård. På Chios finns lokala druvsorter men också ett vin där man tillsatt masticha. Vi smakar detta sötare vin, gott till ost eller dessert.

Dag 6 Akvedukt och Agiassos

Avfärd i ottan för retur med färja till Mytilini, frukost intas ombord. En buss tar oss till en av de två sektionerna av akvedukter som finns kvar från romarnas ockupation för snart två tusen år sedan. Vi äter lunch i bergsbyn Agiassos. Vi checkar därefter in på vårt hotell i Plomari. Under eftermiddagen besöker vi ett av Greklands äldsta familjeföretag Barbayannis. Där får vi lära oss om hur ouzo framställs – och provsmakar.

Vi smakar läcker lokalproducerad mat och dryck.

Dag 7 Vandring vid havet

Från Plomari gör vi en fin utflykt till Perama, där en liten fiskebåt väntar på att ta oss över den stilla Geraviken, mot Skala Loutron. Båtturen är i sig en av dagens höjdpunkter.

Från Skala Loutron ger vi oss ut på en lätt vandring på cirka 6 km genom grönskande landskap med olivträd, blommande buskar och utsikt över den blå bukten. På en liten ö ser vi det charmiga Agios Isidoros-kapellet.

Det blir en vacker avslutning på veckan – en dag som fångar essensen av den grekiska övärlden: havet, ljuset och det lugna tempot. På kvällen rundar vi av vår resa med en gemensam middag på en lokal taverna i Plomaris hamn, medan solen sänker sig över Egeiska havet.

Dag 8 Hemresa

Busstransfer till flygplatsen, ankomst Skandinavien på eftermiddagen med härliga resminnen från Grekland i bagaget.

Det är aldrig långt till havet, vilken ö vi än besöker.

Resfakta Grekland 24–31 maj 2026 eller

27 september–4 oktober 2026

Resedatum

Avresa 24 maj 2026

Hemresa 31 maj 2026

alternativt

Avresa 27 september 2026

Hemresa 4 oktober 2026

Pris

23 900 kr per person i delat dubbelrum

Antal deltagare: 12–20

Enkelrumstillägg 1 700 kr

Allt detta ingår

Flyg från Stockholm till Mytilini på Lesvos t/r (avresa från Köpenhamn mot tillägg).

Svensk färdledning.

Del i dubbelrum på hotell av god standard. Reser du ensam kan du boka enkelrum mot pristillägg eller att boka del i dubbelrum. Blir det ojämnt antal resenärer står vi i så fall för den extra kostnad det innebär med enkelrum (gäller vid bokning tidigare än 60 dagar före avresa, därefter på förfrågan).

Halvpension (frukost samt lunch eller middag, flygmåltider).

Vin- och ölprovning, smakprovning av ouzo, masticha.

Alla transfers med egen buss och båt enligt resplanen.

Alla inträden i programmet; Den förstenade skogen på Lesvos, Naturhistoriska museet i Sigri samt Nea Moni och Mastichamuseet på Chios.

Skriftlig deltagarinfo.

All dricks till guider, chaufförer och restauranger där måltiderna ingår.

Investering i klimatpositiva projekt, se Varldensresor.se

Ingår inte

Måltider som ej nämns ovan, dryck.

Bra att veta

Vi promenerar fyra kortare strövtåg 3–5 kilometer och två längre vandringar, cirka 8 km. Områdena är kuperade och tre av vandringarna har höjdskillnad på 200–300 meter. Vi går på stigar, anlagda stenpromenader och lågt trafikerad grusväg. Observera att ojämnt underlag förekommer och vandringssko med bra grepp rekommenderas.

Vid bokning får du övriga resevillkor.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-, och tidtabelländringar utanför vår kontroll.

Resan är ett samarbete mellan Icakuriren och Världens Resor.

