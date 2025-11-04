NATURSKÖNT Följ med på ett unikt tillfälle att uppleva storslagen miljö och natur i de marockanska Atlasbergen! Vi bor i ekobyn Ait Chribou, lär oss om traditionell mat och kultur samt får fina möten med ursprungsbefolkningen, berberna.

Följ med Icakuriren till Marocko 21-28 mars 2026!

I de marockanska Atlasbergen reser vi i liten grupp, om 12 personer, och upplever tillsammans natur och kultur på ett helt unikt sätt. Under resan gör vi besök hemma hos lokalbefolkningen på platser dit turismen inte nått. Här får du uppleva den äkta marockanska landsbygden –

fattig på pengar men rik på relationer!

I ekobyn bor vi i ”domes”, byggda av sand och lera, som har alla bekvämligheter.

Ditt boende är igloo-formade små hus, eco domes, som är byggda av jord och lera, men har alla bekvämligheter. Det svenska värdparet Micke och Marlene tar oss med på fina vandringar till vackra platser i Atlasbergen. Vi får uppleva majestätisk natur och en välkomnande ursprungsbefolkning, berberna.

Packa vandringsskor och kamera och följ med på äventyr i Atlasbergen!

Dag 1 Ankomst till Atlasbergen och välkomstmiddag

Efter ankomst till Marrakesh Menara flygplats reser vi i fyra timmar mot Atlasbergen och vår by Ait Chribou. Fika längs vägen och middag senare på kvällen.

Våra värdar, Micke och Marlene Ström, bor i området. De delar med sig av sin kunskap, tar oss med till sina favoritplatser och vänner.

Dag 2 Guidning i Ait Chribou och marockansk grillkväll



Dagen börjar med en guidad tur i byn Ait Chribou och vi besöker bland annat vattenkällan, Atlasaurusen och trädgården. Du får också höra om hur bygget av ekobyn gick till. Vi hälsar på våra grannar för en kopp te. På kvällen kommer Mustafa, vår lokala kock, för en grillkväll i ekobyn.

Dag 3 Vandring i bergen och god marockansk Tajine

Vi lämnar ekobyn till fots och går upp i bergen. Så småningom kommer vi fram till Fatima som med sin familj bjuder oss på traditionell, marockansk Tajine. Fatima och hennes man Salah talar bara berber och arabiska, så med vår tolk får vi möjlighet att lära känna det traditionella berberlivet i Ait Chribou.

De flesta vandringarna är runt 2-6 kilometer, men tar flera timmar. Vi stannar, äter lunch, tittar på utsikten och samtalar.

Dag 4 Katedral med vandring och bedårande utsikt

Vi går upp tidigt för en bilresa på två timmar till Katedral, ett 1 868 meter högt berg med historisk och kulturell betydelse för berberfolket. Vandringen upp på toppen är inte lång, men för den som är rädd för höjder finns alternativ. (En vandring längs den vackra kanjon som floden Ahansal skapat.) Utsikten är storslagen, det är högatlas vi tittar på. Resan till och från Katedral har ett värde i sig. Här bor berberfolket ensligt, men i vackra omgivningar.

På marknaden köper vi med oss lokala färska varor som vi lagar till middag.

Dag 5 Vandring till Ouaouizerth, marknad och lunch

Vi gör en lugn tre kilometer lång vandring från Ait Chribou ner till närmsta stad, Ouaouizerth (i folkmun kallad Wawi). Det är marknadsdag och idag samlas gamla som unga för att inhandla veckans behov. Här driver Mustafa sin restaurang och serverar dagens lunch.

På kvällen lagar vi en gemensam middag av det vi handlat på marknaden som vi njuter av tillsammans med samtal om kulturella skillnader, religion, demokrati och andra spännande frågor.

Dag 6 Mat och möten

Idag blir det fokus på det mest traditionellt marockanska man kan uppleva – Tajine, bröd och te. Dagens tema är att laga mat tillsammans för att sedan äta den ute i naturen. Vi lär och gör som våra marockanska vänner instruerar oss när vi tillreder deras nationalrätt Tajine. Men innan dess behöver vi såklart baka bröd i den gamla vedeldade ugnen.

Vi äter lunch vid vattnet där sköldpaddorna simmar förbi. Här har vi också sällskap av vår engelsk- eller svensk-

talande tolk och får möjlighet att prata med grannarna om deras liv här i Ait Chribou.

Vi lär känna berberna, ursprungsbefolkningen, och får veta mer om deras kultur.

Dag 7 Topptur eller egentid

För den som vill finns möjligheten till en vacker topptur i vårt närområde, berget Kashla 1 620 m. ö.h. Med vår granne Mejid och hans åsna traskar vi upp för att äta lunch och dricka te till en bedårande utsikt.

Men dagen är öppen beroende på vad du själv önskar. Kanske är det egentid du behöver? Eller besöka det lokala hamamet? Eller gå ner på stan och ta en kaffe? På kvällen serveras middag hemma hos värdparet Marlene och Micke och det blir husesyn i deras hus som du kanske sett på Husdrömmar dokumentär ”Rymdhuset i Atlasbergen”.

Dag 8 Transfer och hemfärd

Dags att säga hejdå till Ait Chribou. Transfer till flygplatsen går i god tid för den rekommenderade flighten.

Resfakta Vandring i Atlasbergen 21-28 mars 2026

Resedatum

Avresa 21 mars 2026

Hemresa 28 mars 2026

Avreseort Stockholm, Oslo eller Köpenhamn

Gruppstorlek Max 12 gäster

Pris 14 900 kr i del i dubbelrum per person (ex flyg)

Enkelrumstillägg 4 000 kr

(Ange gärna vid bokning om du kan tänka dig att dela rum med annan ensamresenär)

Atlas-Together hjälper till att rekommendera lämpliga flighter till resmålet.

Vid frågor, ring gärna Atlas-Together på 070-549 39 23.

Allt detta ingår

Boende med helpension under hela vistelsen

Samtliga guidade turer och aktiviteter enligt program

Transfer till och från flygplatsen i Marrakesh

Svensk- och engelsktalande tolkar/guider

Ingår ej i priset

Flygresa

Fickpengar

Atlas-Together hjälper till att rekommendera lämpliga fllighter till resmålet.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

