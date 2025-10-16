Följ med på en 3-dagars resa i norr, med besök på Jokkmokks färgstarka marknad. Här får du smaka lokala läckerheter, uppleva ren-race och chansen att åka hundspann. Besök till världsarvslistade Gammelstad Kyrkstad, Luleå och vildmarkscentret Cape Wild ingår.

Packa väskan med dina varmaste vinterkläder, mössa och vantar. Eller köp nytt på Jokkmokks marknad!

Sedan 1605 har det hållits marknad i Jokkmokk under den första helgen i februari. Förutom att vara samisk mötesplats är marknaden är numera kulturellt internationellt känd. Människor och kulturer möts och varor och tjänster byts i ett vimmel av kommers, en folkfest med marknadsstånd utspridda över hela samhället.

Här möter en härlig blandning av renprodukter, god-saker, konsthantverk i smide, tenn eller silver och såklart massor av skinn- och renprodukter. Vill man hellre satsa på upplevelser finns konstutställningar, teater, konserter och ren-race. Samer med renar och ackjor packade som vid forna tiders flyttningar, så kallad renrajd, banar väg mellan marknadsstånden.

Förutom marknaden innehåller resan en rundtur i Luleå med besök i Gammelstad Kyrkstad, där långväga sockenbor övernattade i stugorna vid sina kyrkobesök förr. I resan ingår också en utflykt till vildmarkscentret Cape Wild där vi får träffa älgen Zebbe och hans vänner.

En fullspäckad kortresa i vårt vackra vinter-Sverige!

Samer kommer ofta i traditionella klädedräkter till Jokkmokks marknad. Foto: Via Luleå resor

Följ med Icakuriren till Jokkmokk 6-8 febriari 2025

Dag 1 Luleå, Gammelstad Kyrkstad och Cape Wild

Flyg från Arlanda, ankomst till Luleå under eftermiddagen där buss och Via Luleås färdledare möter upp. Vi inleder med en rundtur i residensstaden Luleå och gör ett besök vid Gammelstad Kyrkstad med över 400 kyrkstugor – vilket är landets största och bäst bevarade kyrkstad.

Sedan checkar vi in på Comfort Hotel Arctic och vilar ut innan det har blivit dags för en kvällstur i vinterlandskapet. Med buss åker vi ut till Cape Wild, ett vildmarkscenter strax utanför Luleå. Här väntar en träff med skogens konung—Älgen. De tama älgarna bjuder ofta på show och de är speciellt glada i äpplen, bananer och morötter. Vi äter här en gemensam middag bestående av lokala råvaror; souvas som tillagas i muurikka och serveras med bröd och hemmagjord lingondressing. Efterrätt blir norrländskt kaffe, kokat över öppen eld, tillsammans med hembakt kaka. Och om vi har tur så kanske himlen bjuder på sin magi—norrsken. Efter vårt besök beger vi oss åter till hotellet för en god natts sömn.

Vi hinner med ett besök i Gammelstad kyrkstad som finns med bland Unescos världsarv. Foto: Shutterstock

Dag 2 Jokkmokks marknad

Vi börjar dagen med frukost innan bussen avgår till Jokkmokk. Efter ca 2,5 timmes bussresa – beroende på väder – väntar en heldag på den anrika marknadsplatsen. Här kan vi ta del av såväl alla slags hantverk och lokala maträtter som teaterföreställningar och konserter. Här finns också möjligheten att åka hundspann vid Talvatissjön, där också ren-racet äger rum. Innan vi återvänder till kusten och Luleå, äter vi en gemensam 3-rättersmiddag av lokala produkter. Mätta och fyllda av intryck så vilar vi ut på bussen tillbaka till vårt hotell.

Den tama älgen Zebbe på vildmarkscenret Cape Wild kommer gärna fram och hälsar . Foto: Via Luleå resor

Dag 3 Möt skogens konung

Efter frukost på hotellet finns tid upptäcka Luleå på egen hand. Vi rekommenderar en tur på isvägen som går runt Luleå stadskärna, från Södra – till Norra hamn. Färdsätt går att välja. Det går fint att färdas på isvägen till fots eller med spark som finns att låna. Vill man göra en liten avstickare på det frusna havet, kan man promenera ut till Gråsjälören och om man har tur – så är caféet öppet där man kan köpa våfflor och en kopp kaffe. Under tidig eftermiddag går bussen ut till flygplatsen och hemresan tar vid.

Resfakta

Avresa 6 februari 2026

Hemresa 8 februari 2026

Avreseort Stockholm Arlanda

Pris 9 350 kr per person i delat dubbelrum

Enkelrumstillägg 650 kr

Måltidsdryck

Allt detta ingår

Flyg Stockholm–Luleå t/r

Dagstur till Jokkmokks marknad

2 nätter på hotell, del i dubbelrum

2 frukostar

1 trerättersmiddag i Jokkmokk

Besök på Cape Wild inkl. middag

Transport enligt program

Färdledare från Via Luleå Resor

Representant Icakuriren vid fler än 25 bokningar

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-, och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. Via Luleå Resor förbehåller sig rätten att ställa in resan vid mindre än 25 anmälda resenärer.

Resan är ett samarbete mellan Icakuriren och Via Luleå Resor.

Boka resan idag!

Ring: 0920–23 23 50

Nämn att det är en läsarresa tillsammans med Icakuriren när du ringer.

Mejla: info@vialulea.se

www.vialulea.se