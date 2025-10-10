GULDKORN Följ med på en helgresa med tåg för att uppleva det allra bästa av grannlandets kulturliv! Över helgen i Oslo hinner vi med en guidad stadsrundtur, besök på såväl Munchmuseet som Nasjonalmuseum, liksom föreställningen ”Barberaren i Sevilla” på stadens storslagna operahus.

Upplev Oslos kultur ihop med Icakuriren 30 januari-1 februari 2026!

I januari tar vi tåget genom vinterlandskapet till Oslo – en stad som bjuder på både charm, kultur och arkitektoniska sevärdheter. Här väntar en guidad stadsrundtur där vi lär känna de mest intressanta kvarteren och landmärkena i Norges huvudstad. Vi besöker det omtalade Munchmuseet och på Nasjonalmuseet får vi se både klassiker och nutida mästare. Resans absoluta höjdpunkt blir den färgstarka operaföreställningen ”Barberaren i Sevilla”, uppsatt på Oslos storslagna operahus vid fjorden.

Med musik, konst och historia blir detta en kort men innehållsrik resa, med härlig stämning och stora kulturupplevelser. Välkommen att följa med!

Dag 1 Hemorten – Oslo

Under morgonen och förmiddagen påbörjar vi vår resa mot Oslo. Vi reser med tåg, buss eller en kombination av båda.

Vårt hotell, Comfort Hotel Börsparken, är centralt beläget med gångavstånd till både operan och andra sevärdheter i centrala Oslo. Vår guide tar oss med på en kort promenad för att orientera oss i omgivningarna.

Middag intas på egen hand.

Oslos opera är magnifik på både utsida och insida.

Dag 2 Stadsrundtur, Munchmuseet & operaföreställning

Vi startar dagen med en guidad stadspromenad som tar oss runt till Oslos många sevärdheter. Förutom operan – som vi kommer bekanta oss närmare med under kvällen – passerar vi bland annat även den över 700 år gamla borgen Akershus festning, parad-

gatan Karl Johan, Stortinget och slottet. Vi går också förbi rådhuset – i vars festhall Nobels fredspris årligen delas ut – och den livliga och populära stadsdelen Aker brygge med alla sina kaféer och restauranger intill vattnet.

Efter rundturen finns tid för lunch på egen hand. Därefter fortsätter vi till det omtalade Munchmuseet – ett av världens största museer ägnat åt en enskild konstnär – som öppnade hösten 2021 i stadsdelen Björkvika.

När Edvard Munch (1863-1944) gick bort skänkte han sin konst till Oslo kommun, en gåva på hela 20 000 teckningar och 1 000 målningar. Här, i den spektakulära byggnaden intill vattnet, får vi lära känna konstnären och njuta av hans många mästerverk tillsammans med andra spännande utställningar.

Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter och middag intas på egen hand.

På kvällen beger vi oss till det magnifika operahuset för att uppleva ”Barberaren i Sevilla”. Föreställningen, som är en komedi och Rossinis mest kända opera, bjuder på en underhållande kväll med medryckande musik och förvecklingar.

På Nasjonalmuseet ser vi både klassiska mästerverk och samtida konst.

Dag 3 Nasjonalmuseet, Oslo – hemorten

Idag ska vi besöka Nordens största konstmuseum – Nasjonalmuseet. Museet öppnade 2022 och rymmer en imponerande samling av konst, arkitektur och design. Här samsas klassiska mästerverk med samtida, och i de ljusa salarna kan vi beundra såväl internationella som nordiska unika alster. Bland höjdpunkterna här finns Edvard Munchs världsberömda ”Skriet”.

Efter egen tid för lunch lämnar vi Oslo och beger oss åter mot våra respektive hemorter.

Biljetter i bästa kategori till operaföreställningen ”Barberaren i Sevilla” ingår.

Resfakta Opera i Oslo

Resedatum

Avresa 30 januari 2026

Hemresa 1 februari 2026

Avreseort För avrese- / anslutningsorter samt tider, se www.jorns.se

Resan till och från Oslo sker med tåg, buss eller en kombination av båda.

(Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.)

Pris Från 5 595 kr per person

Tillägg

Anslutningskostnad, från 600 kr per person tur och retur

Enkelrumstillägg 1 550 kr per person

Avbeställningsskydd 400 kr per person

Allt detta ingår

Logi i 2-bäddsrum med dusch/wc (2 nätter Oslo)

2 frukostar

Biljett Oslo Opera, med plats i bästa kategori

Guidad stadspromenad i Oslo

Inträde Munchmuseet & Nasjionalmuseet

Guide

Whispers

Full klimatkompensation

Bra att veta

Resenärer behöver kunna gå till fots till sevärdheter på egen hand.

Resan är ett samarbete mellan Icakuriren och Jörns.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-, och tidtabell-ändringar utanför vår kontroll.

