Laila från Eskilstuna var beredd att åka själv på Icakurirens läsarresa med flodkryssning genom Europa där en tur med tåget Glaciärexpressen ingår. Men när hon ringde sonen Christian från Västerås lyckades hon få med sig honom – och det gör de gärna om.

Vad lockade er att boka Berninaexpressen/Glaciärexpressen-resan?

– Jag är lite av en tågnörd, säger Laila. Jag åkte Flåmsbanan i Norge för några år sedan och var jättenöjd. Därefter startade jag en bevakning på nätet, så jag får besked när det dyker upp vackra tågresor, och då dök denna upp! Det var ganska kort tid till avresa och jag ringde runt till mina vänner men ingen kunde. ”Då får jag väl åka själv” tänkte jag.

– Men så pratade jag med min son i telefon och undrade: ”Eller kanske du vill följa med?”. ”Jag måste kolla med familjen” svarade Christian men inom bara några minuter ringde han tillbaka och sa: ”De sa ja direkt”.

– Jag kanske inte hade valt detta resmål med barnen, det hade kanske blivit Italien eller något annat, säger Christian. Men det är trevligt att hinna sitta och prata på ett sätt man annars sällan får tillfälle till. Och det är väldigt bekvämt att bara följa med, man behöver inte läsa på så mycket själv. Så detta kan vi absolut tänka oss göra om!

