En gammal skrot-färdig militärlastbil var en skatt i Jaska Tamminens ögon. Efter tusentals timmar av renovering är lastbilen ombyggd till en husbil som han och frun Ritva gör utflykter i så ofta de hinner. Och Ritva, som till en början var skeptisk, kan inte tänka sig ett bättre sätt att semestra.

De glada skratten och skämten avlöser varandra när Ritva och Jaska Tamminen berättar om sitt liv med motorer, husbilar, motorcyklar och den senaste satsningen på en militärlastbil, eller Gammelvabisen som paret kärleksfullt kallar sitt rullande semesterhem.

Det här är ett socialt och glatt par och tur är det. Det gäller att se positivt på tillvaron när arbetet med bilen bjuder på blod, svett och tårar. Många är också intresserade av den unika husbilen och vill veta mer.

– Ja, så fort vi rullar in på en camping blir folk nyfikna och vill prata med oss och titta in i vår ovanliga huslastbil. De som är i 70-årsåldern minns lastbilstypen från sin egen värnplikt och gubbarna med V8:or som möter oss gör nästan honnör åt bilen, skrattar Jaska, som mer än gärna om och om igen berättar historien om Gammelvabisen.

När Jaska och Ritva öppnar bakdörrarna kan de ligga och njuta av både sol och utsikt från sin säng. ”Vi sover bättre i husbilen än hemma”, tycker båda. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Lastbilen ”Gammelvabisen” Modell: Scania Vabis L 36 årsmodell 1967

Scania Vabis L 36 årsmodell 1967 Motor: Fyrcylindrig med 5,2 liter slagvolym. 95 hästkrafter och fem växlar.

Fyrcylindrig med 5,2 liter slagvolym. 95 hästkrafter och fem växlar. Historia: Har ägts från början av Försvarsmakten och var stationerad på regementet I20 i Umeå. Då hette den Materielvårdsbil 111 och användes som ett verkstads- och underhållsfordon. Det var en mobil servicestation. Vabis är en förkortining av Vagnsfabrikaktiebolaget i Södertälje. De gamla beteckningarna är stöldbegärliga och förvaras på säker plats då de inte sitter fast så bra. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Det var under en solsemester i Grekland som Jaska låg under ett parasoll och scrollade i mobilen som den plötsligt fanns där.

– Jag visade Ritva vad jag hittat och hennes fråga var ”Varför ska vi ha en sådan där?”. Jag svarade ”varför inte?” Sedan var saken klar.

Träffades på gymnaiset

Ritva nickar och säger att bussar och lastbilar är Jaskas stora intresse och hon vet att han kan förvandla en skrothög till guld.

Med en uppväxt bland hjulaxlar, bussar och lastbilar var det naturligt att Jaska Tamminens stora intresse blev alla sorts stora maskiner. Redan som ung grabb fick han sommarjobb på mammas och pappas arbetsplats, Scanias fabrik hemma i Falun.

– Och när jag gick gymnasiet tog jag busskort och sedan körde jag buss på helgerna under resten av gymnasiet. Oj, vad jag kände mig rik, skrattar Jaska.

”Gubbarna med V8:or som möter oss gör nästan honnör åt bilen.” Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Gymnasiet bjöd på en helt ny värld för den unge dalmasen, som föddes med en hörselnedsättning.

– Jag gick gymnasiet på Riksgymnasiet för hörselskadade och döva i Örebro, och det var där jag och Ritva träffades.

Mässen. Nytt, litet och smart kök finns i hemmet på hjul. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Ritva var flickan från Degerfors som också reste till Örebro för att gå i en hörselklass.

– Eftersom skolan låg långt hemifrån fick jag provbo hos en så kallad veckofamilj – och där fanns Jaska. Vi fann varandra direkt och satt och pratade halva natten, skrattar Ritva.

Jaska nickar och säger att det var den 27 oktober 1988. Det är dagen som de räknar som sin och ett datum han aldrig glömmer.

Ritva och Jaska Tamminen Ålder: 52 resp 55 år.

Bor: I en villa utanför Luleå.

Familj: Dottern Cinna, 28 år och sonen Wille, 23. I familjen finns också hunden Lillan.

Yrke: Hon kör lastbil. Han är bergsingenjör men driver en maskinentreprenad.

Hobby: Båda är intresserade av motorcykel, båt, camping, discgolf.

Delar ett motorintresse

Jaskas motorintresse har smittat av sig på Ritva genom åren. Hon tog tidigt ett MC-kort och paret åkte land och rike runt på olika MC-träffar. Att de blev småbarnsföräldrar var inget hinder.

– Vi hade en sidovagn och susade i väg redan när barnen var några månader gamla, säger Ritva.

Vid köksbordet i miniformat löser man korsord ihop.

Paret har också haft ett flertal olika rullande semesterhem. Förutom husvagn och campervan har de byggt om en gammal bokbuss till en husbuss.

– När barnen blev så stora att de inte längre ville semestra med oss sålde vi den och nu bor en skånsk familj i vår gamla buss.

Det är alltså inte första gången Jaska tar sig an ett större projekt med udda semesterbilar. När Jaska och Ritva åkte för att titta på militärlastbilen höll Ritva dock på att dra öronen åt sig.

Under resans gång kan man sitta och njuta av gamla väl bevarade detaljer i förarhytten. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Lastbilen hade levt ett hårt liv. Den läckte in vatten, innertaket hängde och det var i princip hål rakt genom golvet.

– Många tyckte nog att den var redo för skroten, men i mina ögon var Vabisen för fin för att pressas ner till armeringsjärn. Motorn gick bra och chassi, bromsar, drivlinor och fjädrar var i bra skick. Vabisen rullade fint hem till vårt garage där renoveringen påbörjades, säger Jaska och berättar att han började med att riva ut rubbet innanför bilens skal. Sedan har han tätat fönster och tak, monterat nya väggskivor av plywood, fixat strömförsörjning, vatten, avlopp och pusslat ihop planlösningen.

Sängen är hopbyggd av två 80 centimeter breda sängar från Mio. Jaska säger att man inte ska tumma på sovkomforten.

Soliga, sköna dagar serveras fikat utomhus. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Tusentals timmar renovering

I lastbilen finns inte bara en stor säng, här finns toalett och ett rymligt kök, som köptes nytt från Ikea. Det har gott om arbetsyta, och de flesta bekvämligheter som ett kök därhemma erbjuder. Piffet, med gardiner och omklädd passagerarsits, har Ritva stått för.

Ännu återstår en del jobb innan Gammelvabisen är i det skick paret önskar, men de är noga med att behålla charmiga detaljer som telefon och ratt i bakelit och andra tidstypiska saker.

Ritva gillar att lösa korsord och båda är bokmalar. Under helgerna med Gammelvabisen finns tid och ro till båda sysslorna. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

– Många som är nyfikna på vår lastbil frågar vad den kostade. Men inköpet är inte det som kostat mest, det är alla tusentals timmar jag lagt på att renovera den, säger Jaska.

Ritva nickar och säger att hon periodvis knappt sett röken av sin man om hon inte tittat in i det stora garaget som står på familjens gård.

Resan själva grejen

Sedan ett par år står lastbilen inte längre i garaget. Nu rullar den på vägarna så ofta Ritva och Jaska har en ledig helg.

– Med den här bilen tuffar vi fram i 80-kilometersfart, resan blir själva grejen med färden. Hittills har vi bara gjort utflykter i Norrbotten och i norra Finland. Visst kommer vi att åka på längre turer framöver, men än så länge letar vi efter fina ställen i närområdet.

Mer detaljer i förarhytten. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Ritva och Jaska säger att de sover som en prins och prinsessa i den generösa sängen och att det är magiskt att vakna på vackra platser med fin utsikt från det höga sängläget.

– Vi planerar noga var vi ställer oss genom att kolla på var solen går ner. Sedan får man räkna baklänges för att se var solen går upp. Vi vill kunna öppna dörrarna bak så att vi får morgonsol och vackra vyer rätt in i sängen när vi vaknar. Att vakna upp på en vacker plats är riktig vardagslyx och då är det värt allt jobb som vi lagt ner, säger Jaska och berättar att de gillar att bara ta det lugnt, läsa böcker eller spela discgolf när de är på husbilsutflykt.

Är bilen svårstartad? Då finns en manuell startpilot till förarens hjälp! Det är dock tveksamt om tricket funkar än i dag. Foto: Birgitta Lindvall Wiik

Han och Ritva har redan funnit flera vackra favoritplatser som de gärna besöker igen med sin udda husbil, men de drömmer också ännu större.

– Det vore fantastiskt att besöka Kungarallyt i Södertälje någon gång, då skulle Vabisen ”komma hem” eftersom det var där den en gång tillverkades. Ibland drömmer jag om att sälja hus och hem och bara köra iväg med vårt rullande hem. Men det får nog vänta ännu några år, säger Ritva, som inte för en sekund ångrar att hon gick med på Jaskas galna idé om att förvandla en gammal militärlastbil till en husbil.

Vabisen fick ett härligt pensionnärsliv och paret Tamminen fick ett nytt gemensamt projekt.