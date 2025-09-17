Missa inte denna möjlighet att förgylla hösten med musik, mat och kultur i magiska London. Biljetter till den hyllade avatarshowen ”ABBA Voyage” ingår – liksom en guidad tur med tema kungafamiljen!

POPFEST Missa inte denna möjlighet att förgylla hösten med musik, mat och kultur i magiska London. Biljetter till den hyllade avatarshowen ”ABBA Voyage” ingår – liksom en guidad tur med tema kungafamiljen!

Vi tillbringar några härliga dagar i Londons magiska värld. Resans höjdpunkt är showen ”ABBA Voyage”, den största ABBA-föreställningen världen någonsin har skådat! Njut av ett bekvämt boende på Thistle Trafalgar Square, ett hotell med perfekt läge, nära till Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square och alla teatrar i West End.

Denna resa inkluderar en guidad promenad med tema kungafamiljen. Vi njuter också av en afternoon tea innan det är dags för showen – där ABBA-avatarer framför gruppens bästa hits.

Programmet har även en dag för att utforska London på egen hand. Vår färdledare ger gärna tips och rekommendationer.

Välkommen att följa med!

Dag 1 Flyg från Arlanda

Vi landar runt lunchtid på Gatwick. Transfer från flygplatsen till hotellet med egen buss och vår svensktalande lokala guide och ciceron. Vår guide passar på att ge tips och råd inför vistelsen.

Dag 2 ABBA Voyage Show!

promenad. Temat under förmiddagen är den brittiska kungafamiljen och den storslagna tv-produktionen ”The Crown” Vi tar oss fram till fots, det smidigaste sättet att uppleva London.

Vi sätter guldkant på tillvaron och avrundar vår rundtur med en klassisk afternoon tea, en tradition med anor från 1830-talet.

Kvällens höjdpunkt är ABBA Voyage Show. Under 90 minuter njuter vi av ABBA:s bästa hits, framförda av avatarer tillsammans med ett 10-manna liveband, på den specialbyggda arenan. Njut av musiken och sjung med!

Musikshowen – höjdpunkten på vår resa!

Dag 3 Utforska London på egen hand

Vill man inte shoppa så finns gott om museer, pubar och annat trevligt i världsmetropolen London. Vi tipsar gärna – eller välj att följa med vår färdledare på någon spännande utställning.

Vår färdledare kan även rekommendera restauranger för lunch eller middag. Önskas sällskap till lunch eller middag så är det bara ”att hänga på”!

Dag 4 Hemfärd efter frukost

Vi lämnar hotellet tidig morgon för hemresa och tar med många fina minnen och upplevelser i bagaget.

Trevlig resa!

Under tredje dagen kan du shoppa, besöka museer eller strosa runt och njuta av Londons alla landmärken

Resfakta London med ABBA-show 16-19 oktober 2025

Resedatum

Avresa 16 oktober 2025

Hemresa 19 oktober 2025

Pris 17 360 kr i del i dubbelrum per person

Tillägg

Enkelrum 5 550 kr

Allt detta ingår

Flygresa Arlanda-London Gatwick, tur och retur, inklusive bagage (tillåten vikt/storlek meddelas inför avresa)

Flygskatter och avgifter

Tre övernattningar på hotell i twin room (två enkelsängar) inklusive frukost på Thistle Trafalgar Square

Busstransfer från flygplatsen till hotellet, tur och retur

Transfer från flygplatsen dag 1 inkluderar en guidad tur med svensktalande lokalguide

Busstransfer från hotellet till ABBA Arena tur och retur

3-4 h promenad med svensktalande lokalguide

Afternoon Tea

Sittplatsbiljett till ABBA Voyage (Block F)

Resegaranti via den statliga resegarantin

Färdledare från Specialresor

Dricks till lokalguide och chaufför

Bra att veta

Resan innehåller promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta.

Max antal platser 35.

Vi flyger med Norwegian tur och retur. Samling på flygplatsen två timmar före avgångstid.

Boka så här:

Ring Specialresor på 054-18 89 00 (vardagar 9–16) eller mejla till info@specialresor.se

Vid bokning får du övriga ­resevillkor.

Se över ditt reseskydd – avbeställningsskydd och ­reseförsäkring ingår inte i resans pris.

Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in resan senast 30 dagar före ­avresa om antalet ­deltagare understiger 20 personer.

Vi reserverar oss för ­eventuella ­program-, pris- och tidtabell­ändringar utanför vår kontroll.