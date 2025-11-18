Nyblivna änkan Elisabeth Disley, 62 år, tröttnade på ensamheten och sökte nya vänner i en Facebookgrupp. Resultatet: hundratals reagerade positivt på efterlysningen. Nu träffas 28 kvinnor för regelbundna promenader, konserter och måltider. Och i Lotta har Elisabeth hittat en nära vän: ”Vi ringer varandra ofta!”

Elisabeth Disley och väninnan Lotta Salvin skrattar gott när de pratar om den gångna helgen över en kopp kaffe hemma i Elisabeths kök i skånska Åhus.

– Vi var tre kvinnor som lärt känna varandra via min efterlysning som tog tåget ner till Malmö och gick på 50plus-disco. Det var jättekul – jag dansade fyra timmar i sträck.

Elisabeth Disley Ålder: 62 år

Bor: Villa i Åhus

Familj: Sonen Samuel, 29, döttrarna Amy, 35, och Kimberly, 33 och två barnbarn. De dansk-svenska gårdshundarna Lykke, 7, och Jytte, 2.

Gör: Lärare i engelska på gymnasieskola i Sölvesborg.

Helger kändes långa när hon var ensam

Kontrasten mellan Elisabeths liv i dag och för bara ett halvår sedan är slående. Då satt hon oftast ensam och kände sig isolerad under helgerna med bara sina två hundar som sällskap.

– Om jag inte hade haft mina hundar hade jag inte överlevt. Vardagarna gick bra eftersom jag hade jobbet att gå till och rutinerna som följde med det. Men helgerna blev långa och tråkiga, säger Elisabeth som arbetar som gymnasielärare.

Elisabeth Disley och Lotta Alvin – goda vänner tack vare Elisabeths initiativ. Foto: Per-Ola Ohlsson

I dag har hon en vänkrets med hela 28 kvinnor i Åhus­området. Flera av dem har hon på senare tid hittat på olika aktiviteter tillsammans med.

– Det kan vara allt från gemensamma hundpromenader, att göra quiz, gå på konserter och minigolfrundor till restaurangbesök, berättar hon.

Änka för andra gången

Ensamheten drabbade Elisabeth med full kraft när hon blev änka i november 2024. Efter att bara ha varit tillsammans i några år drabbades hennes man Benny av cancer i bukspottskörteln.

Det var andra gången Elisabeth blev änka. Hennes första man och pappan till hennes tre barn, Steve, gick bort 2012.

– Det kusliga är att han dog av samma form av cancer. Men i hans fall gick sjukdomsförloppet mycket snabbare. Benny levde i tre år med sin cancer.

När Benny dog försvann en del av deras gemensamma vänner. Folk slutade höra av sig och det blev tomt och tyst.

– Jag blev samtidigt inte förvånad. Det var likadant efter att Steve gick bort.

Elisabeth bor i skånska Åhus med sina hundar Lykke och Jytte. Foto: Per-Ola Ohlsson

Under Bennys sjukdomsperiod fokuserade paret på att göra saker tillsammans och inte umgås så mycket med andra. Han hade dessutom bara ett fåtal vänner vid sidan av arbetskollegorna.

Efter de första veckornas sjukskrivning efter Bennys bortgång kände Elisabeth att det inte blev bättre av att hon gick hemma och sörjde. Hon började arbeta 75 procent – för att åtminstone träffa sina elever och lärarkollegor.

Men helgerna blev en plåga. Samtidigt varken ville eller kunde hon ”klistra” sig på sina barn. Hennes döttrar och barnbarn bor dessutom i söderorten Hägersten, Stockholm, vilket gjorde att de inte kunde träffas så ofta. Endast sonen bor kvar i Skåne.

Sökte vänner i en lokal Facebookgrupp

En kväll i början av maj tyckte hon att det fick vara nog; hon insåg att hon inte skulle få några nya vänner att umgås med genom att bara sitta hemma i soffan.

– Jag är en ganska social person. Jag tycker om att hitta på saker tillsammans med andra.

I maj fick Elisabeth nog av ensamheten och lade ut en efterlysning av nya vänner på en lokal Facebookgrupp. Foto: Per-Ola Ohlsson

Tänkt och gjort. Hon tog mod till sig, formulerade en efterlysning och lade ut den på den lokala Facebooksidan ”Nya Åhus Med Omnejd”, med en bild på sig själv.

– Det kändes pirrigt. Jag har hört så mycket om vad som kan hända om man lägger ut något personligt på nätet.

Resultatet överträffade alla hennes förväntningar. På kort tid gav hennes efterlysning över 720 personers gilla-markeringar.

Många hörde av sig och skrev att de var i samma situation och saknade vänner.

– Det var övervägande positiva kommentarer. Det var någon enstaka man som hörde av sig, men jag sökte ingen ny relation, utan bara vänner. Av den anledningen har jag bara svarat kvinnor som hört av sig.

Hittade en nära vän

En av de första som kontaktade Elisabeth var just Lotta Salvin, 62. Det visade sig att de två kvinnorna hade mycket gemensamt. I likhet med Elisabeth var Lotta ensamstående, hade hund och vuxna barn. Dessutom bodde de bara ett par kilometer från varandra.

– Det klickade direkt mellan oss. Sedan vi fick kontakt ringer vi varandra ofta och när jag känner att jag behöver en axel att gråta mot vet jag att jag bara kan gå till Lotta.

Elisabeth Disley och hennes nya väninna Lotta Salvin delar flera intressen, bland annat för trädgård. Foto: Per-Ola Ohlsson

Lotta berättar att hon blev glad när hon såg Elisabeth Disleys efterlysning på Facebook.

– Jag gjorde själv ett liknande inlägg på nätet åtta år tidigare, men då fick jag bara erbjudanden om stavgångsgrupper och tipspromenader. Jag efterlyste vänner som man kunde gå ut och dansa och hitta på annat roligt tillsammans med.

Bjöd hem alla till grillparty

De första veckorna efter efterlysningen samlade Elisabeth ihop de som också sökte nya vänner till en ny grupp – och bjöd hem dem alla till ett grillparty i sin trädgård.

– Jag skrev att de själva skulle ta med sig det de ville grilla och dryck. Resten ordnade jag. Det kom 12 kvinnor mellan 50 och 70 år och det blev en jättetrevlig kväll.

Efterlysningen har nu resulterat i den slutna gruppen ”Nya vänner runt Åhus” som består av 28 medlemmar.

– Jag har inte hunnit träffa alla än, men målsättningen är att jag ska göra det nu under hösten och vintern.

– Fem av kvinnorna som hörde av sig till mig har jag hunnit träffa mer än en gång, berättar Elisabeth. Hon tillägger att de inte brukar träffas alla tillsammans, utan i mindre konstellationer, beroende på aktivitet.

Hjälper andra att hitta nya vänner

Flera av kvinnorna som lärt känna varandra genom hennes efterlysning har också träffats på egen hand och Elisabeth har hört att några är på väg att knoppas av till en liten ”pensionärsgrupp”.

– Det är så jag vill ha det. Allt ska inte gå genom mig eller vår grupp. Det är fantastiskt om min efterlysning leder till att andra får nya vänner, säger hon och fortsätter:

– Ensamhet är ett samhällsproblem. Jag har hört att ofrivillig ensamhet lär vara lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen.