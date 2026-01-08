4 portioner
Du behöver
- 4 portioner pizzadeg
- 1 knippe purjolök
- 20 g smör
- ½ dl vatten
- 200 g champinjoner
- 200 g crème fraiche
- 25 g riven parmesan
- 4 msk ‘nduja
- 250 g färsk mozzarella
- Olivolja
- Salt och peppar
- Färska örter till garnering, t ex oregano
Ugn: maxtemperatur
Gör så här
- Skiva purjolök. Stek i smör i en kastrull i några minuter. Häll på vatten, lägg på lock och låt sjuda i 3–4 minuter. Häll av överflödig vätska.
- Skiva champinjonerna. Stek i olivolja i en stekpanna tills de släpper vätska. Ställ åt sidan.
- Sätt ugnen på max temperatur och värm gärna upp en pizzasten eller ett bakstål.
- Tryck eller kavla ut degen till 4 pizzor. Bred på crème fraiche i ett jämnt lager och strö över riven parmesan.
- Toppa med purjolök, champinjoner, klickar av ‘nduja och mozzarella riven i mindre bitar. Krydda med salt och peppar.
- Grädda 7–8 minuter tills pizzorna är gyllene och spröda. Garnera med färska örter.