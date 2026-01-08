4 portioner

Du behöver

  • 4 portioner pizzadeg
  • 1 knippe purjolök
  • 20 g smör
  • ½ dl vatten
  • 200 g champinjoner
  • 200 g crème fraiche
  • 25 g riven parmesan
  • 4 msk ‘nduja
  • 250 g färsk mozzarella
  • Olivolja
  • Salt och peppar
  • Färska örter till garnering, t ex oregano

Ugn: maxtemperatur

Gör så här

  1. Skiva purjolök. Stek i smör i en kastrull i några minuter. Häll på vatten, lägg på lock och låt sjuda i 3–4 minuter. Häll av överflödig vätska.
  2. Skiva champinjonerna. Stek i olivolja i en stekpanna tills de släpper vätska. Ställ åt sidan.
  3. Sätt ugnen på max temperatur och värm gärna upp en pizzasten eller ett bakstål.
  4. Tryck eller kavla ut degen till 4 pizzor. Bred på crème fraiche i ett jämnt lager och strö över riven parmesan.
  5. Toppa med purjolök, champinjoner, klickar av ‘nduja och mozzarella riven i mindre bitar. Krydda med salt och peppar.
  6. Grädda 7–8 minuter tills pizzorna är gyllene och spröda. Garnera med färska örter.
Pizza Recept