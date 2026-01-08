4 portioner
Du behöver
- 1 gul lök
- 4 vitlöksklyftor
- 2 paprikor
- 2 stjälkar stjälkselleri
- 2 morötter
- 2 burkar bönor, t ex svarta bönor och cannellinibönor
- 2 kokta eller stekta kycklinglår eller en köttrest
- Olja till stekning
- 2 msk tomatpuré
- 1 ½ tsk spiskummin
- 1 ½ tsk rökt paprikapulver
- 1–2 tsk chilipulver
- ¼ tsk cayennepeppar
- 2 burkar krossade tomater
- ½ l kycklingbuljong
- Salt och peppar
Topping
- 1 liten rödlök
- 1 näve koriander
- 2 chilifrukter
- 1 avokado
- 20 g tortillachips
- 1 dl crème fraiche
Gör så här
- Skala och hacka lök och vitlök. Tärna paprika och stjälkselleri. Skala morötter och tärna. Skölj bönor och låt rinna av. Plocka isär kycklingköttet i munsbitar.
- Stek lök och vitlök i olja i en stor gryta tills löken är mjuk. Tillsätt resten av grönsakerna och stek 3–4 minuter. Tillsätt tomatpuré och kryddor. Stek 1 minut. Häll i krossade tomater och buljong.
- Koka upp och låt sjuda 15 minuter. Tillsätt bönor och sjud 5 minuter till. Vänd ner kyckling och smaka av med salt och peppar.
- Topping: Skala och hacka rödlök. Hacka koriander grovt. Strimla chili och tärna avokado. Krossa tortillachips grovt.
- Lägg upp soppan i skålar och toppa med crème fraiche, avokado, rödlök, chili, koriander och tortillachips.