4 portioner

Du behöver

  • 1 gul lök
  • 4 vitlöksklyftor
  • 2 paprikor
  • 2 stjälkar stjälkselleri
  • 2 morötter
  • 2 burkar bönor, t ex svarta bönor och cannellinibönor
  • 2 kokta eller stekta kycklinglår eller en köttrest
  • Olja till stekning
  • 2 msk tomatpuré
  • 1 ½ tsk spiskummin
  • 1 ½ tsk rökt paprikapulver
  • 1–2 tsk chilipulver
  • ¼ tsk cayennepeppar
  • 2 burkar krossade tomater
  • ½ l kycklingbuljong
  • Salt och peppar

Topping

  • 1 liten rödlök
  • 1 näve koriander
  • 2 chilifrukter
  • 1 avokado
  • 20 g tortillachips
  • 1 dl crème fraiche

Gör så här

  1. Skala och hacka lök och vitlök. Tärna paprika och stjälkselleri. Skala morötter och tärna. Skölj bönor och låt rinna av. Plocka isär kycklingköttet i munsbitar.
  2. Stek lök och vitlök i olja i en stor gryta tills löken är mjuk. Tillsätt resten av grönsakerna och stek 3–4 minuter. Tillsätt tomatpuré och kryddor. Stek 1 minut. Häll i krossade tomater och buljong.
  3. Koka upp och låt sjuda 15 minuter. Tillsätt bönor och sjud 5 minuter till. Vänd ner kyckling och smaka av med salt och peppar.
  4. Topping: Skala och hacka rödlök. Hacka koriander grovt. Strimla chili och tärna avokado. Krossa tortillachips grovt.
  5. Lägg upp soppan i skålar och toppa med crème fraiche, avokado, rödlök, chili, koriander och tortillachips.
Recept Soppa