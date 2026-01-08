4 portioner

Du behöver

  • 1 lök
  • 3 vitlöksklyftor
  • 400 g sparrisbroccoli eller vanlig broccoli
  • ¼ spetskål
  • 125 g gröna bönor
  • 125 g sockerärter
  • 1 dl ostronsås
  • 2 msk soja
  • 1 msk sesamolja
  • 1 tsk socker
  • 1 krm vitpeppar
  • 200 g stora räkor utan skal
  • Olja till stekning
  • 1 tsk sesamfrön
  • 1 tsk grovt chilipulver

Till servering

  • Nudlar

Gör så här

  1. Skala lök och vitlök. Skär löken i tunna klyftor och hacka vitlök grovt.
  2. Skär broccolin i munsbitar. Strimla spetskålen. Rensa ändar på de gröna bönorna och skär i munsbitar. Trimma sockerärterna.
  3. Blanda ostronsås, soja, sesamolja, socker och vitpeppar.
  4. Stek räkor i olja i het stekpanna tills de får färg. Lägg åt sidan.
  5. Tillsätt lite mer olja vid behov och stek vitlöken tills den börjar bli gyllene.
  6. Tillsätt broccoli och stek 1 minut.
  7. Tillsätt resten av grönsakerna och stek 2–3 minuter tills de är mjuka men har tuggmotstånd.
  8. Vänd ner sås och räkor. Lägg upp och toppa med sesamfrön och chilipulver. Servera med nudlar.
Recept Wok & gryta