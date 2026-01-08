4 portioner
Du behöver
- 1 lök
- 3 vitlöksklyftor
- 400 g sparrisbroccoli eller vanlig broccoli
- ¼ spetskål
- 125 g gröna bönor
- 125 g sockerärter
- 1 dl ostronsås
- 2 msk soja
- 1 msk sesamolja
- 1 tsk socker
- 1 krm vitpeppar
- 200 g stora räkor utan skal
- Olja till stekning
- 1 tsk sesamfrön
- 1 tsk grovt chilipulver
Till servering
- Nudlar
Gör så här
- Skala lök och vitlök. Skär löken i tunna klyftor och hacka vitlök grovt.
- Skär broccolin i munsbitar. Strimla spetskålen. Rensa ändar på de gröna bönorna och skär i munsbitar. Trimma sockerärterna.
- Blanda ostronsås, soja, sesamolja, socker och vitpeppar.
- Stek räkor i olja i het stekpanna tills de får färg. Lägg åt sidan.
- Tillsätt lite mer olja vid behov och stek vitlöken tills den börjar bli gyllene.
- Tillsätt broccoli och stek 1 minut.
- Tillsätt resten av grönsakerna och stek 2–3 minuter tills de är mjuka men har tuggmotstånd.
- Vänd ner sås och räkor. Lägg upp och toppa med sesamfrön och chilipulver. Servera med nudlar.