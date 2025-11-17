4 portioner

Du behöver

  • 2 gula lökar
  • 3 klyftor vitlök
  • 500 g jordärtskockor
  • 1 bakpotatis
  • 25 g smör
  • 2 1/2 dl vitt vin
  • 1 ¼ liter kycklingbuljong
  • 1 ½ dl vispgrädde
  • 150 g bacon i tärningar
  • 2 äpplen
  • 1 kålrabbi
  • 1 purjolök
  • Salt och peppar

Gör så här

  1. Skala och hacka lök och vitlök. Skala jordärtskockorna och potatisen och skär dem i 1 cm stora tärningar. Fräs smöret i en stor gryta. Lägg i lök, potatis och jordärtskocka och stek bitarna i 3–4 minuter, utan att de tar färg. Tillsätt vinet och låt koka ner till hälften.
  2. Tillsätt kycklingbuljong och låt koka upp. Låt sjuda i ca 20 minuter tills grönsakerna är helt mjuka. Tillsätt grädden och mixa soppan slät. Värm soppan igen och smaka av med salt och peppar.
  3. Stek baconet sprött i en torr panna och låt rinna av på papper. Skala äpple och kålrabbi och skär dem i små tärningar. Snitta och tvätta purjolöken och skiva den fint. Lägg upp soppan i skålar och toppa varje portion med äpple, kålrabbi, bacon och purjolök.
Recept Soppa