4 portioner
Du behöver
- 2 gula lökar
- 3 klyftor vitlök
- 500 g jordärtskockor
- 1 bakpotatis
- 25 g smör
- 2 1/2 dl vitt vin
- 1 ¼ liter kycklingbuljong
- 1 ½ dl vispgrädde
- 150 g bacon i tärningar
- 2 äpplen
- 1 kålrabbi
- 1 purjolök
- Salt och peppar
Gör så här
- Skala och hacka lök och vitlök. Skala jordärtskockorna och potatisen och skär dem i 1 cm stora tärningar. Fräs smöret i en stor gryta. Lägg i lök, potatis och jordärtskocka och stek bitarna i 3–4 minuter, utan att de tar färg. Tillsätt vinet och låt koka ner till hälften.
- Tillsätt kycklingbuljong och låt koka upp. Låt sjuda i ca 20 minuter tills grönsakerna är helt mjuka. Tillsätt grädden och mixa soppan slät. Värm soppan igen och smaka av med salt och peppar.
- Stek baconet sprött i en torr panna och låt rinna av på papper. Skala äpple och kålrabbi och skär dem i små tärningar. Snitta och tvätta purjolöken och skiva den fint. Lägg upp soppan i skålar och toppa varje portion med äpple, kålrabbi, bacon och purjolök.