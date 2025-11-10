30 stycken

Du behöver

  • 3 äggvitor
  • 2 dl strösocker
  • ½ tsk ättiksprit
  • 75 g fint hackad mandel

Garnering

  • 100 g mörk choklad

Ugn: 100°

Gör så här

  1. Vispa äggvitorna till hårt skum. Tillsätt sockret lite i taget och ättika under vispning och vispa till en blank maräng.
  2. Vänd ner hackad mandel. Klicka eller spritsa ut till 30 toppar på en plåt med bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen i cirka en timme tills marängerna känns torra. Låt svalna.
  3. Garnering: Smält chokladen över vattenbad, doppa marängerna i chokladen och låt den stelna.
