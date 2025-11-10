30 stycken
Du behöver
- 3 äggvitor
- 2 dl strösocker
- ½ tsk ättiksprit
- 75 g fint hackad mandel
Garnering
- 100 g mörk choklad
Ugn: 100°
Gör så här
- Vispa äggvitorna till hårt skum. Tillsätt sockret lite i taget och ättika under vispning och vispa till en blank maräng.
- Vänd ner hackad mandel. Klicka eller spritsa ut till 30 toppar på en plåt med bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen i cirka en timme tills marängerna känns torra. Låt svalna.
- Garnering: Smält chokladen över vattenbad, doppa marängerna i chokladen och låt den stelna.